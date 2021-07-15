В Крыму границы придомовых территорий определены только у 30% домов

Делиться придворовой территорией в городах не хотят. Фото: пресс-служба администрации города Симферополь

Границы придомовых территорий определены только у 30% из более 14 тысяч многоквартирных домов Крыма. Работу по кадастрированию должны были завершить еще в конце прошлого года.

- Симферополь, Ялта, Феодосия - работа только в начале пути, хотя поручение было завершить работу еще к концу прошлого года, - подчеркнул премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк. Много вопросов возникает из-за границ городских и дворовых территорий.

В первую очередь это касается содержание детских спортивных площадок. Если они находятся вблизи домов и на дворовых территориях, то попадают в зону ответственности управляющих компаний. Если в парках и скверах, то муниципальных предприятий. Но пока нет установленных границ, управляющие компании не считают площадки общедомовым имуществом.

Однако за ларьки, парковки и стройки на придомовых участках муниципалитетам тоже придется отвечать. Пристроенные к фасадам домов по разрешению властей павильоны придется сносить, либо в судебном порядке перезаключать договоры с собственниками, которые будут обязаны платить аренду владельцам квартир. Особенно это актуально в городах с плотной застройкой, где на придомовых территориях возведены офисные центры.

Тем не менее, в течение двух месяцев муниципальные администрации должны работу по кадастрированию территорий завершить.

Напомним, за последний месяц произошло два инцидента с детскими площадками. В Джанкое на ребенка упали футбольные ворота, 11-летний мальчик скончался на месте.

В Симферополе шестилетний ребенок получил перелом основания черепа, играя на детской площадке.

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