«Красотку отдали "на сдачу"»: пенсионер покорил Крым удивительной Чикой

Виктор Николаевич и Чика - настоящие друзья. Фото: Екатерина САВЕНКО

В этом году живописный мыс Фиолент в Крыму от души щедро и плотно облюбован туристами со всей России. На склон приезжают столоваться не только новички без спичек и крема от загара, но и, конечно, матёрые «скалолазы» с двухкомнатными палатками-хоромами, всевозможной утварью и плитами солнечных батарей. «Комсомолка» познакомилась с опытным жителем небезопасного мыса — пенсионером Виктором Костеревым, который известен аборигенам ещё и тем, что содержит необычную домашнюю зверушку — утку Чику! Птица ходит за ним по пятам, выходит с хозяином в море на каяке встречать рассвет и слушается старшего друга во всём. О необыкновенной дружбе пернатого и человека расскажет «КП-Крым».

Пещерный пляж на Фиоленте популярен среди местных и туристов. Фото: Екатерина САВЕНКО

ЗДРАВСТВУЙ, МОЯ ЧИКА!

Белоснежная красавица утка Чика — местная достопримечательность. Туристы пляжа Пещерный на Фиоленте знают: пошёл на море — прихвати Чике покушать. Поразительно, но птица ест всё, но только у хозяина с рук: жареную рыбу, арбузы, гречневую кашу, семечки, размельчённые яблоки и другие фрукты, обожает помидоры и огурцы. И очень любит «поддерживать беседу» — крякает от души.

В домашних любимицах у пенсионера Виктора Николаевича Чика ходит уже месяц. В июне утку «отдали по бартеру, на сдачу», рассказывает о начале удивительного союза мужчина.

— Моему другу Серёге вручили птицу и смачно расписали знаменитый рецепт утки с яблоками, — рассказывает Виктор Николаевич. — А мы заглянули ей в глаза и увидели там столько доброты, что рука не поднялась убить беспомощную доверчивую птицу.

Так в жизни Виктора Николаевича появилась Чика. Это не первое пернатое, живущее вместе с пенсионером, в прошлом году «фиолентовое» лето мужчину сопровождала ручная чайка. Увы, птичка погибла, в окрестностях пляжа водятся лисы, они-то и поймали питомца. Но, поверьте, Чике ничего не угрожает, Виктор Николаевич на ночь оставляет пернатое в клетке-сетке. А днём утка — главный пляжный герой: дети плавают за Чикой с визгами, взрослые снимают сие действо на камеры телефонов.

Ой, красавица Чика! Фото: Екатерина САВЕНКО

— Мы и в море вместе выходим, — рассказывает пенсионер. — Чика водружается в каяк и важно руководит, указывая клювом, куда плыть. А ещё она истинная женщина — после купания ведёт себя именно так! Будто в будуаре. Сейчас покажу!

Тут же при нас Виктор Николаевич берёт Чику и купает её в местном источнике, сажает аккуратно на камни. «Женщина»-утка тут же начинает срочно прихорашиваться: отряхивает пёрышки, расправляет крылья, «причёсывается» оранжевым клювом. Изумительно!

ВРАЧ РОБИНЗОН

Познакомившись и разговорившись, Виктор Николаевич приглашает нас в своё временное пристанище: «Пойдёмте в дом, я вас рыбой угощу». Натянутый тент, развевающиеся на морском ветру «стены» из старенького брезента, деревянные подпорки, обмотанные верёвками, банки-склянки с разной снедью по всем углам, за перегородкой — спальное место, показывает свой нехитрый быт Виктор Николаевич.

— Источник тут есть, чистой водой обеспечен, рыбу я ловлю каждое утро, выхожу на лодке в 5-6 утра, не хватает только хлеба и зрелищ, — смеётся пенсионер.

Виктор Николаевич — коренной севастополец, бывший корабельный врач. Тут мы поняли, почему Чика не пошла в духовку вместе с яблоками — врачи же добрые! В своё время по работе («крайне засекреченной», важно подчёркивает наш герой), обошёл по морям-океанам почти весь мир, бывал в таких местах, где «очень жарко».

Чику любят все: и взрослые, и дети. Фото: Екатерина САВЕНКО

На фиолентовском пляже Пещерный Виктор Николаевич «робинзонит» каждое лето уже шестой год. И всё лето к нему с удовольствием на выходные и по праздникам, а то и на несколько дней в отпуск приезжают друзья.

— Обычно уже в конце мая я тут, но в этом году, вы помните, были страшные ливни, штормило в Крыму о-го-го как! Погода наладилась только к середине июня, поэтому я приехал после 16-го числа, — рассказывает «отпускник». — В прошлом году я уехал с Фиолента 28 октября, уж очень горячим было лето.

Ну что, дружище! Кушать будем? Жареной рыбки может хочешь? Фото: Екатерина САВЕНКО

От души накормив нас вкуснейшей жареной рыбой, именуемой «драконом», Виктор Николаевич научил играть в забавную игру из цветных пластиковых крышечек. Беспечно продув несколько раз подряд, мы душевно попрощались, договорившись съездить вместе на рыбалку и, конечно же, обязательно притащить Чике много вкусняшек.

КСТАТИ

Какая судьба ждёт Чику осенью, когда Виктор Николаевич вернётся домой с Фиолента?

— Я уже договорился с экопарком семейного досуга «Лукоморье» о том, что Чика перезимует у них. Ребята создадут все условия для утки. А в следующем году мы с моей пташкой снова поедем «робинзонить» на Фиолент. Чика — прекрасная компания! — знает пенсионер.

Виктор Николаевич научил игре в пластиковые крышечки. Фото: Екатерина САВЕНКО

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