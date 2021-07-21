«Женское дело»: Как проходит предвыборная схватка кандидаток на Евпаторийском округе

Политика в стране дело уже давно не сугубо мужское, и женщины с каждым годом все активнее участвуют в предвыборных кампаниях. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Главным политическим событием России и Крыма станут грядущие в сентябре выборы в Государственную Думу. Политика в стране дело уже давно не сугубо мужское, и женщины с каждым годом все активнее участвуют в предвыборных кампаниях.

Но порой, когда концентрация женщин-кандидатов на одном округе достигает критической отметки, происходят весьма удивительные, а местами даже чудаковатые ситуации. В этом году под знаком Венеры проходит «предвыборка» на 21-м Евпаторийском округе.

Лицо крымской «справедливости»

Лицом крымского регионального отделения «Справедливой России - за Правду» уже несколько лет выступает ее секретарь Виктория Билан. Именно этой партии она обязана своей стремительной карьере. С 2011 по 2015 год тихо трудилась бухгалтером Сакского технологического техникума. Но после вступления в ряды «справедливороссов» внезапно стала вначале членом реготдела «СР» по Крыму, затем помощником главы фракции в Госдуме Сергея Миронова и в итоге - соратницей куратора крымского региона от «Справедливой России» депутата Госдумы Анатолия Аксакова. Кто и за какие заслуги дал билет в большую политику этой тогда скромной молодой персоне, можно лишь гадать. Но факт остается фактом.

Виктория Билан/Фоо: страица в Твиттер

На сегодняшний день у Виктории Билан уже есть за плечами предвыборный опыт, правда неудачный.

Для нее грядущие думские выборы будут уже вторыми: Билан баллотировалась от «Справедливой России» еще в 2016 году. Между двумя думскими кампаниями Виктория предприняла несколько попыток пройти хотя бы в Госсовет Крыма - на очередных выборах в 19-м году и довыборах по «мажоритарке». Очень уж хотелось ей попасть во власть, хоть бы региональную… Но не сложилось. Эта выборная кампания, скорее всего, будет для Виктории Билан судьбоносной - в ее продвижение партия вложила все силы и средства. Не знаю, как кому, но лично мне нравится только визуальная часть ее продвижения на билбордах.

В этом году Виктория Билан баллотируется и по списку, и по одномандатному Евпаторийскому округу. На своем округе она решает местечковые проблемы некачественных ремонтов домов, незаконных свалок, вырубки деревьев, нелегальных строек на пляжах - и так далее по списку. Ну как решает - в большинстве случаев лишь пишет обращения в контролирующие органы, чтобы потом проблемы решали другие…

Иногда Виктория Леонидовна выдает гневные видеоролики «БиланБЕСИТ», где нещадно поносит «Единую Россию» и ее кандидатов. Особый раздражитель для Виктории Билан - нынешний вице-премьер Евгений Кабанов, ее главный конкурент на округе от «Единой России». Ему она посвятила добрую половину одного из крайних видео, обвинив в срыве ФЦП и некачественной работе по ликвидации ЧС в Керчи. И пусть цифры говорят об обратном, в роликах у Виктории Билан, видимо, какая-то параллельная реальность…

Впрочем, недавно Виктория Леонидовна также заявила о «наказах граждан», которые будут принимать «справедливороссы» на Евпаторийском округе. Иронично, что такой формат уже давно использует все та же ненавистная Виктории Билан «Единая Россия»…

Пролетарская блондинка

В КПРФ долго не думали и решили выставить кандидатом на Евпаторийском округе свою кандидатку - депутата Евпаторийского горсовета, первого секретаря городского совета Компартии РФ Оксану Таранину.

Природа также щедро наградила кандидатку от КПРФ женской красотой: яркая блондинка так и просится на билборды.

Политический путь Оксаны Анатольевны, впрочем, особо не впечатлил: она тоже отчаянно пыталась пройти в Госсовет Республики и по «мажоритарке», и по спискам КПРФ в 2019 году - все мимо. Пришлось довольствоваться скромным мандатом депутата горсовета Евпатории. Но амбиции Оксану Таранину распирают изнутри, и в этом году она нацелилась сразу на Госдуму.

Оксана Таранина/Фото: ВКонтакте

Публичная активность коммунистки в основном сводится к критике главы администрации Евпатории, «Единой России», а в последнее время - вновь жгучая неприязнь к Евгению Кабанову. Причем снова-таки следуют обвинения в неисполнении ФЦП. Одна методичка у девушек на двоих, что ли…

Оксана Таранина видеоматериалам предпочитает посты в соцсетях, и отчасти ее можно понять. Девушка, безусловно, хороша собой, но ее кумиром был не Цицерон в свое время, поэтому живые публичные выступления, мягко говоря, не блещут вербальной феерией. Плюс ко всему утонченный образ Оксаны Анатольевны на корню рушит истинно пролетарское горловое произношение буквы «г» в словах…

«Новая» девушка на округе

В новоиспеченной партии «Новые люди» - извиняюсь за тавтологию - от Крыма баллотируются только женщины. Может, это и совпадение, но основатель и лидер «Новых людей» Алексей Нечаев - учредитель российской косметической компании Faberlic, которая очень популярна у прекрасных дам.

По Евпаторийскому округу от партии идет общественный деятель и координатор Болгарской общины в Крыму Мария Симикчи. Девушка действительно новый человек в политике, никакого бэкграунда. Судить о ней можно разве что по «революционным» для Крыма предложениям.

- Многие местные жители могут найти работу только в летний сезон. Я считаю, что необходимо развивать круглогодичный туризм. (…) Молодежь сталкивается с различными трудностями, одна из которых - жилищный вопрос, безработица. Многие Крым покидают, поэтому нужно сделать все, чтобы для молодых людей создавать рабочие места, - удивила кандидат.

Мария Симикчи/Фото: партия "Новые Люди"

Что тут сказать: с лозунгами «сделаем Крым круглогодичным курортом» и «создадим рабочие места» ехали на хромой козе еще «регионалы» в украинский период… Ну а сейчас, когда появились средства и политическая воля, власть как раз и реализовывает эти стратегии - и достаточно успешно.

В общем, Виктории Билан и Оксане Тараниной нужно срочно брать в свой «политический женсовет» Марию Симикчи и объяснять, что главный предвыборный тренд этого сезона - со всей яростью амазонок критиковать «Единую Россию» и Евгения Кабанова. «Все будет так - исхода нет»…

А еще лучше уговорить Марию Симикчи перекраситься в рыжий - и можно создавать местную «Виа Гру».

Что ж, пока что все происходящее на Евпаторийском округе действительно напоминает какое-то реалити-шоу наподобие «Холостяка» - с несколькими участницами и одним «женихом». Ну а рейтинги шоу и его победитель будут известны уже скоро - в сентябре.

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