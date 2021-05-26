«Лакмусовый субботник»

Участники всекрымского субботника в Саках. На уборку вышли и единороссы, и неравнодушные граждане/Фото: КРО "Единой России".

В минувшую субботу прошла масштабная экологическая акция «Чистый Крым», а если по-простому – массовый субботник, инициированный «Единой Россией». Это мероприятие, по сути, ознаменовало «высокий предвыборный сезон» в Крыму, а по реакции политсил на акцию уже можно делать первые выводы. Но обо всем по порядку.

Субботник организованно прошел во всех муниципалитетах республики, и результат соответствующий: только официально крымане собрали больше 100 тонн мусора.

Очевидно, что субботник косвенно связан с грядущими в сентябре выборами в Госдуму, и «единороссы» хотят набрать политические баллы за счет мероприятия. В акции приняли участие более 5 тысяч партийцев. Также к субботнику присоединились волонтеры, общественные организации и просто неравнодушные крымчане по всей Республике. И это не удивительно, ведь «Чистый Крым» – классический пример реального дела, а не чистого популизма. Благородные экологические порывы, особенно столь масштабные, поддержат многие крымчане, которые реальную пользу ставят выше партийной принадлежности.

- Я в частном порядке вместе с семьей участвовал в субботнике – мы убирали территорию греко-скифского городища «Чайка» в пгт. Заозерное, - говорит председатель Евпаторийского отделения общественной организации «Союз десантников Крыма» Василий Петухов. – Это очень интересный объект, который потенциально может стать изюминкой региона и притягивать туристов. К сожалению, сейчас он не в лучшем состоянии, и я присоединился к акции «Единой России»: мы убирали мусор и большие засохшие ветки. Это нужное дело, и в данному случае партийные флаги не имеют значения.

По словам бывшего десантника, на объекте в Заозерном убирались порядка 200 человек – и недостатка в желающих он не наблюдал. Такая же ситуация сложилась в большинстве муниципалитетов. Ход партии власти оказался в целом удачным.

МЫ ПАХАЛИ - Я И ТРАКТОР

По законам физики, крупные тела притягивают более мелкие – то же можно сказать и об общественных акциях в политическом контексте. Подсмотрев инициативу у «Единой России», отдельные политики от ЛДПР тоже решили провести субботник 22 мая. Правда, только в одном городе - в Феодосии возле Генуэзской крепости. Именно в этом месте в субботу территорию уже убирали сторонники «ЕР», местные депутаты и феодосийцы – всего около 150 человек, которые косили траву на площади в 2 га.

По еще одному случайному стечению обстоятельств возглавлял субботник Николай Волков – действующий депутат Госсовета Крыма, который, по некоторой информации, будет баллотироваться в Госдуму по Феодосийскому округу или по спискам партии. Ну или сразу займет оба эти стула. В целом же ЛДПР эта акция не заинтересовала.

Николай Волков и сотоварищи на своем личном субботнике в Феодосии/Фото: ФБ Николая Волкова.

И снова-таки, все бы ничего – пусть и конъюнктурное, но полезное дело от лдпровцев. Ложкой дегтя же стало официальное сообщение на крымском сайте ЛДПР о мероприятии.

- Феодосийские партийцы решили провести субботник на территории Генуэзской крепости в Феодосии, не дожидаясь, пока этим решат заняться чиновники. Если, конечно, вообще решат. Представители ЛДПР навели там порядок САМОСТОЯТЕЛЬНО, за несколько часов вернув этой части крымской земли первозданный прекрасный вид, - без ложной скромности заявляют лдпровцы… То есть остальных 150 человек том будто бы и не было.

Тут вспоминаются бессмертные строчки из басни Ивана Крылова: «Над хвастунами хоть смеются, а часто в дележе им доли достаются». Только в этот раз ЛДПР решила присвоить не долю, а весь общий труд…

КРАСОТА - СТРАШНАЯ СИЛА

А вот по каким физическим законам живет крымское отделение «Справедливой России- За правду», понять довольно сложно. Экологическую акцию местные «справедливороссы» проигнорировали. Впрочем, партия все равно наводит красоту на улицах Крыма – но только через билборды с несравненным руководителем КРО Викторией Билан. И здесь, дорогой читатель, нет ни толики иронии: Виктория Леонидовна действительно прекрасна, и смотреть на нее с рекламный щитов – одно удовольствие.

И нет ничего удивительного, что Виктория Билан стала выкладывать еще и короткие серии видео «БиланБЕСИТ» с собой в главной роли. На видео Виктория Леонидовна критикует инициативны власти или отдельные ситуации в весьма современном, молодежном стиле – с динамикой в кадре, сменами локации и активным монтажом. Хотя с эффектами создатели видео иногда явно перебирают — выплывающие со всех сторон интернет-мемы и мультяшные картинки очень отвлекают. Но это дело вкуса. Зато видно главное - Билан камера явно «любит».

Кадр из видео БиланБЕСИТ. От эффектов иногда действительно в глазах рябит.

Кстати, одно из последних подобных видео посвящено незаконной застройке на пляже в селе Витино Сакского района – совсем не чужого округа для Виктории Леонидовны.

Там местных жителей возмутил вопиющий факт: арендатор пляжа, получив территорию по договору с администрацией для благоустройства, под видом нестационарных торговых объектов построил там домики для туристов на бетонной основе. Еще в апреле на сигнал активистов отреагировал вице-премьер Крыма Евгений Кабанов и выехал на место. Сразу стало понятно, что домики нужно сносить – и вскоре такое решение официально было принято.

Владелец совсем недавно полностью демонтировал свои объекты на пляже, не успев при этом вывезти небольшую часть строительного мусора. Это немедленно отметила Виктория Леонидовна.

- Арендатор демонтировал все свои незаконные туристические дома, зато оставил после себя горы строительного мусора, битую тротуарную плитку, разломанные фундаментные плиты из бетона и прочий хлам. (…) Мусор на пляже необходимо убрать немедленно – туристический сезон фактически наступил и в республику уже хлынули потоки отдыхающих. И чем мы их встретим? Вот этими свалками вместо пляжей? – гневно вопрошает Виктория Билан в соцсетях.

Что же она намерена предпринять, думаем мы: организовать свой субботник и вывезти мусор или нанять за партийные деньги рабочих, которые все уберут? Ммммм, нет... Виктория Билан направила запросы на имя главы Республики и главы Минкурортов. Такими делами должны заниматься другие. Зато, наверное, вскоре в Сакском районе появятся еще несколько билбордов…

Как говорит один хороший журналист: «Выводы вы делаете сами». Крымчане тоже сделают выводы в сентябре этого года.

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