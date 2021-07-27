«Комсомолка» запускает фотоконкурс «Самый главный крымский кот 2021»

Голосование продлится до 22 августа включительно.

Уже совсем скоро – 8 августа – миллионы любителей домашних питомцев будут праздновать Всемирный день кошек.

«Комсомольская правда-Крым» решила не оставаться в стороне - и в честь праздника запускает свой уже традиционный фотоконкурс «Самый главный крымский кот - 2021». В прошлом году проект пришелся по душе обладателям котов и кошечек – в конкурсе приняли участие более 300 питомцев. Именно поэтому «Комсомолка» решила сделать конкурс фотографий пушистиков ежегодным.

Итак, конкурс на самого главного крымского кота в 2021 году – торжественно открыт!

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ фотоконкурса «Самый главный крымский кот-2021»: Торговый дом «Аврора-Крым» и Торговая марка SIRIUS – корма премиум-класса для кошек и собак.

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ?

- Сделайте фотографию своего любимого котика

- Загрузите фотографию через форму для загрузки (кнопка «Принять участие в конкурсе» размещена ниже, фотографии модерируются, снимок появляется на сайте в течение суток)

- Подпишите фотографию: имя и фамилия владельца, город проживания, контактные данные владельца (телефон, е-mail), кличка питомца и возраст.

- Вступите в группу ТД «Аврора-Крым»: https://www.facebook.com/avrora.crimea

- Напишите небольшой рассказик (до 1000 знаков) на тему: «Какая самая необычная привычка вашего питомца»?

Голосуйте за вашего любимца 1 раз в 24 часа.

ВАЖНО! Загружать можно фотографию только одного кота с одного аккаунта!

СРОКИ ГОЛОСОВАНИЯ

Голосование будет проходить параллельно с принятием заявок котиков: чем раньше вы загрузите фото любимца, тем больше дней останется для голосования.

ГОЛОСОСОВАНИЕ ПРОДЛИТСЯ ДО 22 АВГУСТА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО!

КАК ОПРЕДЕЛЯТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ?

Победителя и двух призеров (2 и 3 место) фотоконкурса «Самый главный крымский кот-2021» определят читатели «Комсомолки» путем открытого голосования на сайте КП-Крым. Победят питомцы, набравший наибольшее количество лайков.

Ну и, конечно, пушистые триумфаторы получат призы от наших партнеров: Торгового дома «Аврора-Крым» и Торговой марки SIRIUS.

ЗАГРУЗИТЬ ФОТОГРАФИЮ ЛЮБИМЦА И ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ.

ЛОГО - Аврора

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР КОНКУРСА - ТОРГОВЫЙ ДОМ «АВРОРА-КРЫМ»

ТД «АВРОРА-КРЫМ» является дистрибьютером зоо- и ветеренарных товаров в Крыму и Севастополе. В нашем арсенале сеть магазинов Cash&Carry товаров для животных, сеть розничных зоомагазинов, интернет-магазин и классическая дистрибуция.

Компания была основана в 1998 году, своей деятельностью покрывает всю территорию полуострова и за время работы зарекомендовала себя надежным партнером как среди производителей, так и среди оптовых и розничных покупателей.

Имея собственную розничную сеть зоомагазинов, мы точно знаем, что нужно каждому клиенту и всегда подскажем, как сделать из обычного торгового объекта прибыльный и перспективный Зоомагазин с большой буквы.

Также «Аврора» активно работает с питомниками, клубами, ветеринарными клиниками. Мы постоянно принимаем участие в спонсорстве крымских выставок для собак и кошек. Наши сотрудники на выставках информируют всех участников о кормах, новинках, специфики кормления, дают полную консультацию по всем представляемым нами товарам.

КОНТАКТЫ

Адрес: Симферополь, ул. Героев Сталинграда 10

Сайт: https://aurora-crimea.ru

Телефон: +7 (978) 148-99-16

E-mail: info@aurora-crimea.ru

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ПАРТНЕР – ТОРГОВАЯ МАРКА SIRIUS – КОРМА ПРЕМИУМ- КЛАССА ДЛЯ КОШЕК И СОБАК

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