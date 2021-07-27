Пассажирский самолет экстренно приземлился в аэропорту Симферополя

На борту самолета находятся около 165 человек пассажиров Фото: Архив "КП"

Сегодня в аэропорту Симферополя совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing, который летел из Якутии в Крым. Об этом КП-Крым сообщил осведомленный источник.

По его информации, на борту самолета находились коло 165 пассажиров. Никто из них не пострадал. По предварительным данным, во время полета у самолета возникла вибрация в одном из двигателей.

При этом, по информации пресс-службы аэропорта, все самолеты в течение дня приземляются в штатном режиме.

Напомним, в конце июня в аэропорту Симферополя произошло ЧП: самолет Boeing 737 частично выкатился за пределы взлетной полосы. На борту воздушного судна находилось 284 человека, в том числе экипаж. Повреждений и пострадавших нет.

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