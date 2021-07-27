Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 июля 2021 17:14

Пассажирский самолет экстренно приземлился в аэропорту Симферополя

На борту лайнера находилось 165 человек
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
На борту самолета находятся около 165 человек пассажиров

На борту самолета находятся около 165 человек пассажиров

Фото: Архив "КП"

Сегодня в аэропорту Симферополя совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing, который летел из Якутии в Крым. Об этом КП-Крым сообщил осведомленный источник.

По его информации, на борту самолета находились коло 165 пассажиров. Никто из них не пострадал. По предварительным данным, во время полета у самолета возникла вибрация в одном из двигателей.

При этом, по информации пресс-службы аэропорта, все самолеты в течение дня приземляются в штатном режиме.

Напомним, в конце июня в аэропорту Симферополя произошло ЧП: самолет Boeing 737 частично выкатился за пределы взлетной полосы. На борту воздушного судна находилось 284 человека, в том числе экипаж. Повреждений и пострадавших нет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Симферополе самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Из-за ЧП 11 рейсов задерживают свой прилет в Крым (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ