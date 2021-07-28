Погода на август в Крыму 2021: Аномальная жара и без осадков

Первые дни августа встретят крымчан аномально жаркой погодой Фото: Михаил ПАТЛИС

Большая половина лета уже позади. Почти весь июнь и июль лили сильные дожди, топило дома и дороги, смывало целые села, но под конец лета ситуация с погодой улучшилась. «Комсомолка» узнала, какой будет погода на август в Крыму 2021.

По прогнозам синоптиков, в августе крымчан ждет настоящее знойное лето с жарой до 40 градусов и морем, как парное молоко.

Первые дни августа встретят крымчан аномально жаркой погодой. Синоптики Крымского гидрометцентра уверяют, что с 29 июля по 2 августа днем температура воздуха поднимется до 36-38 градусов, а это на семь градусов выше среднесуточной температуры. Также в самом начале месяца можно ожидать кратковременные дожди, позже воздух начнет постепенно охлаждаться. Уже с 4 августа днем можно ждать около 25-26 градусов. Такая погода продлится до середины месяца. Вторая половина августа будет жаркой и без существенных осадков, температура днем будет держаться в пределах 33 градусов, а ночью - от 20 градусов.

МОРСКАЯ ВОДА

Температура воды в Ялте, Алуште, Евпатории и Феодосии - 25 градусов, в Севастополе и Черноморском - 23 -24, а в Керченском проливе и Азовском море самая теплая вода - 27 градусов.

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