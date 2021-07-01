Больше миллиона за июнь: В Крыму наблюдается небывалый рост туристического потока

Из-за большого количества туристов и высоких показателях турпотока на первый план выходят соблюдения требований Роспотребнадзора Фото: Архив "КП"

Этим летом власти Крыма начали фиксировать рекордный турпоток. Как сообщает глава республики Сергей Аксенов, только за первое полугодие он вырос почти на 50%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 3 миллионов 289,2 тысяч туристов.

В первом месяце лета на полуострове, несмотря на непогоду, уже отдохнули больше одного миллиона туристов, а это на 43% больше, чем в июне 2019 года.

60% отдыхающих приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32% - на самолетах и 8% - по железной дороге.

- Средняя загрузка работающих средств размещения в июне 2021 года превысила 80%. В отдельных регионах этот показатель превышает 90-95%. Для сравнения: в 2019 году объекты в этот период были загружены в среднем на 68%, - отмечает Аксенов.

Однако из-за большого количества туристов и высоких показателей турпотока, на первый план выходят соблюдения требований Роспотребнадзора во всех сферах, связанных с туризмом. К ним относятся объекты общественного питания, транспорт, отели и санатории.

- Мониторинг соблюдения этих требований ведется в ежедневном режиме. Сотрудники турсферы проходят вакцинацию усиленными темпами. Просим гостей Крыма соблюдать все ограничения, действующие в республике, – масочный режим, социальное дистанцирование, меры дезинфекции, - и быть внимательными к просьбам представителей бизнеса и требованиям, действующим на территории объектов, - добавляет глава республики.

Напомним, по всему Крыму с начала весны развернуты мобильные пункты вакцинации, где каждый желающий может сделать прививку без записи. Для этого с собой нужно иметь все нужные документы.

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