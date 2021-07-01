Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Крыму: города, адреса и время работы

В Крыму уже больше трех месяце работают мобильные пункты вакцинации против COVID-19 Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму уже больше трех месяцев работают мобильные пункты вакцинации против COVID-19. Сделать прививку без предварительной записи можно в любой день по следующим адресам:

Алушта

Улица Ленина (500 метров до набережной). Пункт работает с 16.00 до 19.00 с понедельника по пятницу.

Площадь Советская, дом 1 (нижняя парковка у администрации). Получить свой укол по этому адресу можно утром до обеда – с 09.00 до 12.00 с понедельника по субботу.

Армянск

Улица Сопина (недалеко от МБУ «Центр культуры и досуга»). Пациентов там принимают шесть дней в неделю с 09.00 до 12.00.

Евпатория

В районе парка имени Фрунзе (возле аквариума на улице Горького, дом 5А/1). Мобильный пункт открыт для всех желающий все будние дни и работает он во второй половине дня – с 15.00 до 21.00.

Возле магазина «Универсам» на проспекте Победы всю неделю работает пункт вакцинации с 08.00 до 14.00

Симферополь

В крымской столице сразу в пяти торговых центрах развернули мобильные пункты вакцинации. Все желающие могут сделать прививки ТРК «Меганом» (Евпаторийское шоссе, 8) - медицинский кабинет на 2-ом этаже – с 10.00 до 15.00

ТРЦ «FM» (ул. Механизаторов, 51) на первом этаже. Мобильный пункт работает семь дней в неделю. С 13.00 до 18.00 – в рабочие дни и с 10.00-14.00 – в выходные.

На втором этаже торгового центра «Палас» с 10.00 до 16.00 также можно вакцинироваться с понедельника по субботу.

На улице Карла Маркса с 10.00 до 16.00 каждый день можно получить свой укол.

ТЦ «Южная Галерея» на улице Киевской 189. Пункт расположен в помещении ресторана «Гаридзе», вход со стороны парковки. Попасть в него может любой желающий с 10.00 до 15.00.

Вакцинироваться можно по приезде в город на центральном автовокзале на улице Киевская,4 с 10.00 до 15.00.

Судак

В курортном городе расположен всего один пункт вакцинации на Набережной. Он работает с 10.00 до 15.00 с понедельника по субботу.

Керчь

С 09.00 до 14.00 каждый день открыта мобильная палатка на Центральном ранке на улице Сенная площадь, дом 1.

Феодосия

Мобильный пункт работает на Привокзальной площади недалеко от памятника В.И. Ленину с понедельника по пятницу с 09.00 до 14.00.

Напомним, в Крыму уже выявили британский и индийский штаммы коронавируса. Инфекция распространяется среди молодежи, потому лицам от 18-ти и старше рекомендуют сделать прививку.

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