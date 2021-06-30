Роспотребнадзор нашел в Крыму британский и индийский штаммы коронавируса

Молодых людей призывают активнее прививаться Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму выявлены британский и индийский штаммы коронавируса. Инфекция распространяется среди молодежи, потому лицам от 18-ти и старше рекомендуют сделать прививку.

- По результатам секвенирования на территории Республики Крым выделяются как традиционные штаммы новой коронавирусной инфекции, так и штаммы, вызванные британским и индийским вирусом, - сообщила на штабе по предупреждению распространения коронавируса главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - На сегодняшний день идет смешанное циркулирование и, в связи с этим, все мероприятия которые реализуются на территории, должны соблюдаться.

Речь идет о запрете ресторанам, кафе и барам работать после 23.00 и до 8 утра. В Симферополе, Симферопольском районе, Алуште и Ялте закрыты все дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы, концертные и танцевальные залы.

Несмотря на это, рост заболеваемости за неделю такой же, как был в январе, когда в регионе был максимум заболевших. За последнюю неделю число зарегистрированных случаев коронавируса сравнялось с показателями за весь март. На Ялту, Симферополь, Алушту, Симферопольский и Бахчисарайский районы приходится 70% всех заражений. В Ялте показатель заболеваемости в 2 раза выше, чем в среднем по Крыму. Самые высокие темпы прироста в Судаке.

- К сожалению, в структуре возрастных групп заболевание смещается на более молодое поколение. Самые высокие цифры среди лиц в возрасте 18-27 и 30-49 лет. Поражено работоспособное население. Коронавирус молодеет, - заключила Пеньковская.

Минздрав Крыма призывает молодежь прививаться от коронавируса. Тем более, что мобильные пункты вакцинации открыты на набережных курортных городов: в Евпатории прививочный модуль установлен в районе парка им. Фрунзе (возле аквариума), в Алушта - на спуске к набережной по ул. Ленина, в Судаке - на Молодежной площади, в Феодосии - на Привокзальной площади возле памятника Ленину.

В Симферополе прививочные кабинеты открыты в пяти торговых центрах, Центральном автовокзале и на перекрестке улиц Пушкинская и Карла Маркса. В запасе больше 30 тысяч доз вакцины и еще 14 тысяч поступят в ближайшее время.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На набережных Крыма открываются пункты вакцинации от COVID-19

На полуострове создан доставочной запас прививок для туристов и местного населения (подробнее)

Приезжающих в Крым туристов будут вакцинировать в отелях и гостиницах

В республике создан достаточный запас прививки от COVID-19 (подробнее)