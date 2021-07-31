Коронавирус в Крыму, последние новости на 31 июля: Плюс 379 заболевших

В Крыму проходит вакцинация от ковида. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Пресс-служба Минздрава Республики Крым сообщила статистку по заболеванию ковидом за минувшие сутки. По официальным данным выходит, что республике амбулаторное лечение с диагнозом COVID-19 проходят 4239 мужчин и женщин, стационарное (COVID - 19 и пневмония) - 3221.

В общей сложности за время пандемии опасной хвори специалисты Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю выявили 59823 положительных на COVID-19. Врачи сумели вернуть здоровье и выписать домой 50680 «ковидных» пациентов.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Министерства здравоохранения РК Фото: пресс-служба Данные Министерства здравоохранения РК

- За 30 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 379 случаев новой коронавирусной инфекции, - тако пост появился в соцсети на странице главы РК Сергея Аксенова.

271 заболевших сами обратились за помощью к врачам, 103 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям ковида, а вот 5 случаев COVID-19 имеют заграничное за минувшие сутки из отделений по лечению ковида выписали 230 выздоровевших.

За все время пандемии опасного заболевания врачи спасли жизни 50 680 мужчинам и женщинам. 1759 летальных исходов, причем 11 человек умерло за истекшие 24 часа.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое Севастополе картина следующая. За минувшие сутки зафиксировано 164 новых случая заболевания COVID-19. Врачи выписали домой 152 выздоровевших, но не всем удалось помочь: умерли шесть человек в возрасте от 51 до 91 года.

За все время пандемии, как гласит официальная статистика, размещенная на сайте правительства Севастополя, новой коронавирусной инфекцией заболели 20 801 мужчин и женщин. Медики спасли 18 152 человеческих жизней, но 852 не сумели.

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