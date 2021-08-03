Крым с начала года принял больше 5 миллионов туристов

Отдыхающие активно посещают туристическую столицу полуострова – Ялту, где загрузка в некоторых отелях достигает 100% Фото: Елизавета КВАЧКОВА

По данным Министерства туризма Республики Крым, за последние 7 месяцев поток курортников на полуостров составил 5 миллионов 67 тысяч туристов. Это на 28% выше уровня, который был зафиксирован за тот же период 2019 года.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, только с начала лета в республике отдохнули более 3 миллионов человек, что в 2 раза больше того же периода 2020 года, и на 13% выше аналогичного периода 2019 года.

За июль гостей в регионе приняли более 1 тысячи отелей и санаториев. Часть средств размещения заполнены на 85%, некоторые - на 90-95%. Напомним, что в 2019 году в этот же период они были загружены на 76%.

За январь-июль 2021 года 60% отдыхающих прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32% туристов выбрали авиасообщение, еще 8% - железную дорогу.

Возросшая популярность Крыма среди отдыхающих принесла региону значительную прибыль: за последние 6 месяц налоговые поступления в бюджет от туристской отрасли превысили 2 миллиарда рублей, что на 54% больше суммы налогов, поступивших в казну полуострова за тот же период в 2020 году, сообщили в Управлении ФНС по РК.

По словам Аксенова, следующий месяц летнего сезона станет не менее ответственным. В связи с этим каждый день проводится усиленный мониторинг всех средств размещения и объектов туристической инфраструктуры на предмет соблюдения требований Роспотребнадзора.

- На данный момент никаких серьезных нарушений и всплесков новой коронавирусной инфекции в отелях и санаториях не произошло благодаря слаженной и серьезной работе туристической отрасли и органов власти. Соблюдение требований Роспотребнадзора остается в фокусе нашего внимания, - подчеркнул Аксенов.

Кроме того, по-прежнему продолжается активная иммунизация всех сотрудников сферы туризма. В некоторых средствах размещения она уже достигла 60%, а где-то всех 100%.

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