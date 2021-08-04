Зеленскому назвали условия, при которых он может посетить Крым как турист

Зеленский вспомнил, как отдыхал в Крыму в молодости. Фото: официальная страница Владимира Зеленского на Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Крым, но только когда признает полуостров российским и избавится от националистических идей. Такое мнение КП-Крым выразил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее Владимир Зеленский вспомнил, как отдыхал в Крыму в молодости, ел рапаны и наслаждался природой. Также украинский лидер заявил, что возвращение полуострова в состав Украины – вопрос времени.

- Мы всегда готовы и рады всем, кто приезжает в Крым отдохнуть. Тем, кто хочет попробовать крымское вино, поесть рапанов. Будем рады и приезду Зеленского. Но только в том случае, если он публично откажется от националистической идеологии и заявит, что признает волю крымчан быть в составе Российской Федерации. Если он такое сделает, будет нашим другом. Он, конечно, может приехать и как частное лицо, если у него хватит мужества, - заявил Ефим Фикс.

Кроме того, первый вице-спикер крымского парламента подчеркнул, что вопрос с Крымом закрыт навсегда.

- Полуостров вернулся в Россию на основании волеизъявления крымчан. 96,5% крымчан выразили свое желание в составе РФ. Пусть Владимир Зеленский подумает, почему спустя 23 года пребывания в составе Украины только 3,5% крымчан захотели остаться, - отметил Ефим Фикс.

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