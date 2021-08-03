«Жалкое зрелище»: в Крыму оценили слова Зеленского о «возвращении полуострова»

Зеленский еще верит, что Крым станет украинской территорией. Фото: официальная страница Владимира Зеленского на Facebook

Интервью президента Украины Владимира Зеленского, где он высказывался о «возвращении» Крыма, это «жалкое зрелище», считает глава РК Сергей Аксенов.

Ранее украинский лидер заявил, что Крым «никогда не станет русской территорией», а его возвращение под контроль Киева – вопрос времени. Также Зеленский вспомнил, какие в Крыму вкусные рапаны и уникальная природа.

- Интервью Зеленского - жалкое зрелище, набор глупых, пустых и напыщенных фраз, которые гроша ломаного не стоят. Это даже пропагандой назвать невозможно. Непонятно, зачем так позориться. Как артист экс-комик, похоже, окончательно деградировал, а политиком так и не стал, - заявил глава республики.

По словам Аксенова, крымчане хорошо прочувствовали на себе «любовь официального Киева», которая выражается в постоянных блокадах и угрозах, а также в попытках диверсий и терактов.

- Людей давно тошнит от этой «любви». И да - пошлите кто-нибудь Зеленскому крымских рапанов. Иногда лучше жевать, чем говорить, - заключил Сергей Аксенов.

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