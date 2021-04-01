Зеленский задекларировал свою квартиру в Крыму по заниженной цене

Крымскую квартиру президент оформил на свою жену. Фото: официальная страница Владимира Зеленского

Спустя 8 лет после покупки элитной квартиры на берегу моря в солнечной Ливадии, что под Ялтой, действующий президент Украины Владимир Зеленский решил, наконец, задекларировать свое крымское жилье. На сайте Единого государственного реестра декларации Украины указано, что 130 квадратов в Ливадии принадлежат жене Зеленского Елене. Здесь на нее зарегистрировано даже парковочное место площадью 16 квадратный метров.

С момента присоединения Крыма к России семью Зеленских в Ливадии никто не видел Фото: Архив "КП"

И все бы ничего, но вот стоимость такого жилья в ЖК «Император» сильно настораживает. Три комнаты, море - рукой подать, в 150 метрах знаменитый Ливадийский дворец, великолепный вид с парком прямо около жилого комплекса, а рядом парковочное место. И все это Зеленский оценил в всего в 1 миллион 310 тысяч гривен, а это примерно три с половиной миллиона рублей. Как сообщила КП-Крым риелтор, такая квартира в «Императоре» может стоить не меньше 44 миллионов рублей.

Квартира президент находится в элитном жилом комплексе на берегу Черного моря Фото: Архив "КП"

По мнению политолога Владимира Джараллы, Зеленский ходит по тонкому лезвию, ведь за ложные данные можно будет поплатиться, так как это нарушение закона.

Права на квартиру имеет жена действующего президента. Фото: Скриншот с сайта Единого государственного реестра декларации Украины

- Скрывать свою недвижимость в Крыму было бы просто бессмысленно, но выглядит это очень смешно, ведь такая квартира да еще и в таком месте стоит намного дороже. Тут можно смело говорить о занижении стоимости, а это прямое нарушение закона, за которое рано или поздно ему придется поплатиться. Но пока непонятно, последует ли за Зеленским наказание или ему опять все сойдет с рук, - говорит эксперт.

Напомним, в начале марта группа народных депутатов от президентской партии «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной раде закон о коллаборационизме. В этом документе прописано, что за сотрудничество с «оккупационными властями» украинцев будут наказывать.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутат Ефим Фикс: «Зеленский может сесть в тюрьму из-за своей квартиры в Крыму»

Семья украинского президента купила в Ливадии элитную недвижимость в 2013 году (подробнее)

Роскошный пентхаус в 150 метрах от Ливадийского дворца: что из себя представляет «квартирка» Зеленского в Крыму

Корреспондент «КП»-Крым» побывал в доме, в котором приобрела апартаменты супруга избранного президента Украины (подробнее)