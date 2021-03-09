Депутат: «Зеленский может сесть в тюрьму из-за своей квартиры в Крыму»

Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году, а Крым вошел в состав России - в 2014. Фото: официальная страница Владимира Зеленского

Еще в 2013 году семья действующего президента Украины Владимира Зеленского решила приобрести элитную квартирку в солнечной Ливадии, что под Ялтой. Трехкомнатный пентхаус находится в пятиэтажном клубном доме с пафосным названием «Император». И хотя уже 7 лет Крым находится в составе России, Зеленские от квартирки на берегу Черного моря отказываться не спешат. Политик, правда, замечен в крымской квартире не был, но оплата коммунальных услуг за недвижимость производится регулярно.

Квартира Зеленского располагается в жилом доме "Император" Фото: Архив "КП"

- Значит, оккупантам в кавычках он все платит активно, спокойно. Ничего не смущает, ну держит (недвижимость) на тот случай, если придется просить политического убежища у нас, - так комментировал наличие крымской квартиры у Зеленского глава республики Сергей Аксенов.

С крыши пентхауса открывается вид на Ливадийский дворец Фото: Архив "КП"

Примечательно, что накануне группа народных депутатов от президентской партии «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной Раде закон о коллаборационизме. В документе указано, что за сотрудничество с так называемыми «оккупационными властями» граждан незалежной будут наказывать, вплоть до уголовной ответственности.

По мнению заместителя председателя Госсовета РК Ефима Фикса, действующий президент соседнего государства пытается усидеть на двух стульях, используя двойные стандарты.

- С одной стороны, Зеленский всех призывает принимать решения, указы и законы для того, чтобы не связываться с Россией. Но с другой стороны, имеет здесь собственность и фактически подтверждает, что Крым является составной частью Российской Федерации, - говорит КП-Крым политик.

По мнению Фикса, президенту Зеленскому стоит определиться, чего на самом деле он хочет, и перестать преследовать украинцев, которые приезжают на территорию российского полуострова.

- Если у них все будет по-честному, то и сам Зеленский должен понимать, что легко может сесть в тюрьму из-за своей квартиры. Но может быть и такая история, что закон примут, а он его не подпишет, - заключает Ефим Фикс.

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