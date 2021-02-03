Политолог: «Зеленский не смог бы помешать воссоединению Крыма и России в 2014 году»

Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году, а Крым вошел в состав Украины - в 2014. Фото: официальная страница Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не смог бы остановить Крымскую весну, если был бы главой государства в 2014 году. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее Зеленский заявил, что не допустил бы вхождения Крыма в состав РФ, если бы был президентом в то время. По его словам, «все бы умерли в Крыму, но не пустили бы туда «зеленых человечков».

- Есть хорошее слово - пустобрех. Оно исчерпывающе характеризует господина Зеленского. Нынешний украинский президент не способен ни на что, кроме разговоров. Еще очень хорошо у него это получается, когда слова заранее написаны. И он замечательно их озвучивает, - отмечает Владимир Джаралла.

Также политолог заявил, что ни у одного президента Украины не было такой поддержки во время избирательной кампании, как у Владимира Зеленского. Этого не добился и Петр Порошенко, который стал главой государства в результате госпереворота, произошедшего на Украине в 2014 году.

- Невероятная поддержка, которой не было ни у одного президента Украины, сейчас превращается в ничто. Он очень долго смеялся над президентом Порошенко, и это было справедливо. Но сейчас он уверенно повторяет его судьбу. Именно благодаря телевизионным программам Зеленский стал тем, кем он есть, и получил популярность. А сегодня он принял решение запретить некоторые телеканалы. Тем самым президент продемонстрировал нарушение тех законов и правил, которые были на Украине. Так что не стоит всерьез рассуждать о том, что он мог бы сделать в 2014 году, - заключил эксперт.

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