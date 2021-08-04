Лечение катаракты в Око центре: Лучшие европейские методики и профессиональные врачи

Процедура удаления катаракты - это микропроколы, через которые вводится специальный зонд, хрусталик дробится с помощью ультразвука и с помощью этого же маленького прокола имплантируется искусственная линза.

Катаракта – это заболевание, которое связано с помутнениями в хрусталике. Хрусталик - это линза, которая находится внутри глаза, ее функцией является преломление света. При помутнении этой линзы человек начинает терять зрение. Первыми симптомами являются пелена перед глазами, радужные круги, двоение и ряд других симптомов. Чаще всего врачи имеют дело с приобретенными катарактами, которые могут быть вызваны травмами, сосудистыми патологиями и воспалениями, у пожилых пациентов катаракта чаще всего развивается беспричинно и связано это со старением организма в целом. Это заболевание может быть и врожденным, и обусловлено это нарушениями в период формирования зрительного аппарата.

На сегодняшний день катаракта является первой причиной слепоты во всем мире, поэтому это очень актуальное заболевание и способов терапевтического лечения катаракты не существует.

Очень часто пациенты, желая излечить катаракту самостоятельно народными способами упускаю то золотое время, когда от этого заболевания можно избавиться достаточно просто, легко и безопасно. Катаракта требует своевременного, правильно подобранного лечения.

Центр лазерной микрохирургии глаза использует и для диагностики, и для лечения катаракты европейские стандарты оказания медицинской помощи. Процедура удаления катаракты - это микропроколы, через которые вводится специальный зонд, хрусталик дробится с помощью ультразвука и с помощью этого же маленького прокола имплантируется искусственная линза. Клиника обладает всем спектром искусственных хрусталиков, которые есть на сегодняшний день в мире. Есть хрусталики традиционных моделей, которые позволяют получить зрение только на одном конкретном расстоянии, а есть хрусталики со специальными свойствами, которые позволяют человеку исправить определенные недостатки оптики, которые были у пациента до хирургии катаракты. Преимуществом Центра лазерной микрохирургии глаза, безусловно, является индивидуальный подход. Второе преимущество - это широчайший спектр интраокулярных линз. Следующее преимущество - это возможность хирургии самых сложных случаев, когда у пациента есть не только катаракта, а ряд других заболеваний. Катаракта сопутствует практически всем тяжелым заболеваниям глаза: отслойка сетчатки, глаукома, дистрофия сетчатки. В таких случаях предлагается все самое современное на высококлассном уровне, то, что позволяет международная медицина на сегодняшний день.

Центр лазерной микрохирургии глаза имеет серьезный опт, обширную практику и высокую репутацию среди коллег и пациентов

Именно здесь пациенты получают наилучший результат. Центр лазерной микрохирургии глаза имеет серьезный опт, обширную практику и высокую репутацию среди коллег и пациентов, лучшее в мире диагностическое, лечебное и операционное оборудование.

К сожалению, профилактики катаракты не существует. Только регулярные профилактические осмотры у офтальмолога помогут на начальном этапе выявить наличие катаракты и других даже самых сложных заболеваний глаза. Если состояние ваших глаз не позволяет четко и ярко воспринимать окружающий мир со всеми его красотами, деталями и подробностями, медлить нельзя, следует как можно быстрее обратиться в профессиональную офтальмологическую клинику.

В настоящее время общество с ограниченной ответственностью «Центр лазерной микрохирургии глаза» включено в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, поэтому такие операции мы проводим по ОМС с имплантацией хрусталиков мировых производителей.

Подготовила: Врач-офтальмохирург высшей категории Поберская Т.А.

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