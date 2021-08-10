Если нельзя, но очень хочется, то можно: Евгений Петросян наслаждается отдыхом в Ялте

Евгений Петросян любит бывать на Южном берегу Крыма. Фото: petrosyanevgeny/Instagram

Ведущий «Кривого зеркала» Евгений Петросян каждый год в августе отправляется на гастроли в Ялту.

Семейная пара сделала прививку от коронавируса. Фото: petrosyanevgeny/ Instagram

Коронавирус в 2020 нарушил эту традицию, поэтому артист вместе с возлюбленной, из-за которой он развелся с Еленой Степаненко, сделал прививку, а уже потом отправился на полуостров.

Прилетел с запасом времени, чтобы успеть до концерта, немного насладиться прелестями Южного берега Крыма.

Талантливый артист любит вкусно поесть. Фото: petrosyanevgeny/ Instagram

В Instagram появилось видео, где 75-летний писатель-юморист и телеведущий балует себя гастрономическими изысками.

- Мозговая косточка! Куча холестерина, но любим,. Да, нечасто едим, но все же. Можно позволить, что нельзя, но очень хочется, - такой монолог юморист-гурман посвятил кулинарному блюду, поданному на обед.

Артист использует тейпы для занятий спортом. Фото: petrosyanevgeny/ Instagram

Судя по фото, что появились в соцсети, Евгений Петросян и правда не злоупотребляет ничем вредным, придерживается здорового образа жизни. Прежде всего сама за себя говорит его физическая форма, которую подписчики оценили, оставив комментарий: «Красавчик! Как огурчик!»

Особо внимательные заметили какие-то «наклейки» на коленях телезвезды.

- Евгений Ваганович, вы как всегда, огонь! Только чуть смешно смотреть на ваши ноги. Вы в чулках?! – прозвучал такой вопрос.

- Странно, что тейпы вызвали смех. Я занимаюсь спортом и тейпы (клейкая лента из ткани, наподобие лейкопластыря для фиксации или поддержки суставов, - Ред.) помогают мне в этом вопросе, - таков был ответ.

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