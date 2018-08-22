Все мужчины - сволочи: Елена Степаненко в Ялте шутила на тему семейных отношений

СЕГОДНЯ 17:42 2018-08-22T18:53:13+03:00

Переживающая громкий развод артистка проигнорировала своих фанатов и отказалась от крымских конфет

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- Мужчина - это две руки, две ноги, а посередине сволочь, - Елена Степаненко, выйдя на сцену театра им. Чехова в Ялте, тут же выдала первую шутку.

Публика понимающе засмеялась: мол, натерпелась Лена от своего Ваганыча, вот и злая на мужиков. Оценили зрители и худобу артистки, которая вышла на сцену стройной, как молодая дева, переживает таки!

В Ялте на сцену Елена Степаненко вышла сильно исхудавшей.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Два часа Елена Григорьевна искрила юмором на тему семейных отношений, что вполне вписывалось в рамки ее программы «Мужчины и Женщины»

Зал на «ура» воспринимал любимую артистку. Мало того, многие почитатели таланта жены Петросяна пришли загодя на спектакль и делали фото на фоне ее афиши.

Зрители смогли сделать фото на память лишь в с афишей Елены Степаненко.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Надо же: такую женщину бросил. Неужели правда?! – потихоньку переговаривались поклонники.

Фанаты надеялись услышать ответ из уст самой Елены Степаненко и близко к сердцу приняли близко беду любимой народной артистки.

- Елена, милая. Держитесь! Когда мы снова увидим ваш замечательный дуэт с Евгением Вагановичем?! - гласила записка, которую передала на сцену женщина, сидевшая рядом со мной. Ответа на это послание, как и на другие, не последовало.

Зато Степаненко очень убедительно исполняла монолог о полезности скандалов и ссор для семейного счастья.

- Нервная Лена какая-то стала, - громко зашептал на ухо своей спутнице благообразный мужчина. – Не зря же пишут, что она обещает пустить по миру Петросяна. Даже золотые часы "Ролекс" - и те грозиться забрать!

Женщина в ответ чуть не проорала на весь зал:

- Правильно делает! Пассия Петросяна Татьяна уже с животом ходит. Как тут не беситься!

Шоу же шло своим ходом.

- А разве не подвиг выслушивать от твоей мамы каждый вечер полный пересказ программы «Давай, поженимся!»: кто на ком женился, что сказала сваха Роза Сябитова, как отреагировала астролог Василиса Володина, что ей на это возразила Лариса Гузеева, - в очередной репризе актриса затронула своих коллег. - И главное хороши специалистки по выбору мужа: Гузеева третий раз замужем, а сваху муж бил, бил, а в результате бросил! И они всю страну учат, как удачно выйти замуж!

Зал отреагировал аплодисментами - эмоций люди не жалели, все-таки вечер юмора.

В Ялте много поклонников таланта артистки.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Напоследок Степаненко спела частушки и подарила своим фанатам мудрость:

- Женщина должна быть красивой, любимой и счастливой, а больше она никому ничего не должна.

Занавес упал вниз. Актриса исчезла за кулисами: ни традиционных тебе совместных фото с поклонниками, ни автографов.

После окончания концерта ее у служебного выхода поджидала молодая пара.

- Мама просто обожает Степаненко, но концерт не смогла прийти. Вот и попросила передать ей коробку крымских конфет и взять автограф, - объяснила прелестная рыжеволосая девушка.

Минут десять ожидания - и на крыльце возникла народная артистка, которая слегка смахивала на привидение: лицо и плечи закутаны в легкий шарф, лишь нос торчит, а на голову глубоко, по самые глаза, нахлобучена экстравагантная розовая шляпка с широкими полями.

- Елена Григорьевна! - воскликнули молодые люди.

А та в ответ лишь испуганно взмахнула руками и резво обежала микроавтобус сзади, что не столкнуться с теми, кто ее ждал. и юркнула в салоне. Ребята, сунулись со сладостями вовнутрь машины, но подарок не был принят.

- Мама расстроится, - вздохнула девушка.

Артисты прожили в браке много лет.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Артистку можно понять и простить, потому что в ее жизни сейчас весьма непростой период - она разводится со своим мужем - знаменитым юмористом Евгением Петросяном.

Разлучницей звездной пары называют 29-летнюю Татьяну Брухнову, арт-директора Евгения Вагановича. Сейчас же супруги, которые прожили вместе 33 года, ожесточенно делят имущество, которое, по некоторым данным тянет на 1,5 миллиардов рублей. И Елена Степаненко хочет получить 80 процентов от этой весьма солидной суммы.

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