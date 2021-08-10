У берегов Крыма зафиксировали землетрясение

Толчки зафиксировали в 39 километрах от берега Фото: Архив "КП"

В Черном море недалеко от берегов Крыма произошло землетрясение. Как сообщает Единая геофизическая служба Российской академии наук, толчки были несильными, магнитуда составляла 3,2 балла.

Землетрясение произошло в 39 километрах от Севастополя в море на глубине 10 километров. 14 сейсмостанций зафиксировали толчки.

- Прошедшее землетрясение было очень слабым, оно было сильно удалено от берега, произошло в Черном море. Оно не могло повлиять на обрушение зданий, - рассказал КП-Крым замдиректора по научной работе Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Калинюк.

По его словам, на Крымском полуострове умеренная сейсмоактивность, и сильных землетрясений ожидать не стоит.

- Из тех данных, которые мы получили в течение нескольких месяцев, регион ведет себя достаточно спокойно по сейсмоактивности. Поэтому, вероятно, пока нет поводов для беспокойства, - заключил эксперт.

Напомним, самое сильное землетрясение в Крыму зафиксировали в 1927 году. Оно вызвало на полуострове настоящую катастрофу. Три человека погибли, 65 были ранены, сотни зданий оказались разрушенными. Многие деревни в предгорной и степной части Крыма были превращены в груды развалин.

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