В ночь на 12 января недалеко от ялтинского поселка Ливадия местные жители заметили несколько подземных толчков. Их магнитуда, к счастью, оказалась меньше трех баллов, сообщил КП-Крым директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И.Вернадского Юрий Вольфман.Пока информация о землетрясении в Ялте исключительно предварительная, так как сейчас еще идет обработка данных по остальным крымским сейсмическим станциям. Но точно известно, что два толчка были замечены около полуночи.- Было два уверенных толчка. Один произошел в 23.23 по местному времени, другой – сразу через три минуты, - отмечает Вольфман. - Первый толчок был магнитудой меньше трех баллов - это слабенькое землетрясение, но его эпицентр располагался близко к берегу. Поэтому оно хорошо ощущалось некоторыми жителями Ялты. Они заметили слабую вибрацию у себя в квартирах.По словам Вольфмана, подобные землетрясение - не редкость для Крыма. В год на территории полуострова фиксируют до 150 подземных толчков, однако обычно они очень слабые и даже не ощущаются. Последнее было замечено только потому, что произошло близко к берегу.Самое известное землетрясение произошло в Крыму в сентябре 1927 года. Тогда всего за несколько дней на полуострове было частично разрушено до 70% построек Ялты и даже знаменитое Ласточкино гнездо. Трое человек погибло и десятки получили многочисленные травмы.Напомним, что сегодня в 00.32 по Москве было зафиксировано землетрясение силой 8,7 балла на границе России и Монголии. Эпицентр располагался в 34 километрах от населенного пункта Турт. После этого в Иркутске, Туве и Красноярском крае ощущались так называемые афтершоки. Обошлось без жертв.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Черном море у берегов Крыма произошло землетрясениеПодземные толчки зафиксировали в 20 километрах от Судака (подробнее)На Южном берегу Крыма прошло землетрясениеУ местных жителей падали телевизоры и дрожали стены (подробнее)