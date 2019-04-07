2019-04-07T12:19:02+03:00
Общество

В Черном море у берегов Крыма произошло землетрясение

Подземные толчки зафиксировали в 20 километрах от Судака
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Магнитуда - 3,8 баллов.Магнитуда - 3,8 баллов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Черном море у берегов Крыма произошло землетрясение.

- Подземные толчки произошли 6 апреля, их зафиксировали на глубине 10 километров, магнитуда составила 3,8 баллов, - сообщает Единая геофизическая служба Российской академии наук.

Землетрясение произошло приблизительно в 20 километрах от Судака. Население его не почувствовало.

В этом году землетрясения на полуострове уже происходили. Ночью 12 января в 28 километрах от Орджоникидзе был зафиксирован толчок магнитудой 3,7 балов. Землетрясение произошло в море на глубине 10 километров.

Напомним, в сентябре 2018 года из-за землетрясения в Ялте из школы эвакуировали детей, там с потолка упал кусок штукатурки. В городе его магнитуда достигла 4.

В мае 2016 года на Южном берегу Крыма произошло землетрясение 3,5 балла. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Местные жители тогда рассказали, что у них попадали телевизоры и «вибрировал» пол. Тогда эпицентр землетрясения находился на глубине 12 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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