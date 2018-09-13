Из-за землетрясения в Ялте детей эвакуировали из школы, которая трещит по швам

СЕГОДНЯ 18:01 2018-09-13T18:00:27+03:00

На сегодняшний день в Кореизской школе дети учатся только в одном блоке из четырех. Фото: Жизнь Кореизской школы/VK.

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Из-за 4-балльного землетрясения на Южном берегу Крыма отменили занятия в единственной школе поселка Кореиз (Большая Ялта). Как выяснила "Комсомольская правда - Крым", ребятишки учатся в здании, которое трещит по швам, так что преподаватели решили распустить их по домам после толчка - от греха подальше.

- Сказали, что уроки из-за землетрясения отменяются, - рассказала «КП-Крым» мама одного из учеников и тут же пожаловалась: – Думаю, что правильно делают – учителя у нас замечательные, и директор хороший. Но само здание в ужасном состоянии: везде трещины.

4 сентября с потолка упал кусок штукатурки. Фото: ДОСКА ПОЗОРА ЯЛТЫ/VK

Соцсети изобилуют фотографиями Кореизской школы.В самом начале учебного года в коридоре огромный кусок штукатурки рухнул с потолка – по счастливой случайности никто не пострадал! Посмотришь и мурашки по коже: не учебное заведение, а карточный домик, готовый сложится в любой момент.

На фасаде школе есть трещины. Фото: Света Север/VK

Судя по опубликованным снимкам, у педагогов Кореиза есть веские основания опасаться за жизнь своих подопечных: школа расползается, как ветхий кафтан, который примерил богатырь.

- Единичный толчок в 8.45 не почувствовали в Кореизской школе и он никак не сказался на ее работе, - рассказал «КП-Крым» начальник управления образования администрации города Ялты РК Ренард Кутковский. - Но все было решено провести учебную эвакуацию детей, чтобы они могли быстро покинуть здание в случае того же пожара. Причем, к тому времени учеников младших классов родители уже забрали. Домой ушли средние и старшие классы первой смены. Вторая же смена отучилась в обычном режиме.

Школьное здание выглядит неважно. Фото: Владимир Цыганок/VK

Ренард Кутковский объяснил, что дети учатся только в одном из четырех школьных блоков. Все остальные три блока находятся в неважном состоянии – один из них даже признали аварийным. Они закрыты для посещения детей.

- Блок А-2 – перекрыли еще 10 лет тому назад, блоки «А-1» и «А-3» в августе 2018 года, - отметил руководитель. - Поэтому 460 детей сейчас учатся в две смены. .

- В настоящее время идет работа над двумя вариантами решения проблемы: реконструкция старого здания или строительство новой школы на 1000 мест по ФЦП , - сказал Ренард Кутковский.

По его словам, за состоянием учебных корпусов скоро будут регулярно следить:

- 31 августа принято решение выделили из муниципального бюджета 650 тысяч рублей на техническое обследование и ежедневный мониторинг помещений школы специалистами.

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