Сейсмолог о землетрясении в Ялте: Это нормальный режим региона
В районе Черного моря ученые фиксируют от 50 до 150 землетрясений, большинство из них крымчане не замечают. Об этом сообщил директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Юрий Вольфман, комментируя недавнее 4-балльное землетрясение в Ялте.
- Это нормальный сейсмический режим региона, мы находимся в сейсмоопасной зоне. У нас нормативная балльность по Южному берегу Крыма достаточно высокая, – сказал Вольфман.
По информации пресс-службы КФУ, сейсмологи сейчас проводят телефонный опрос населения. Ощущался ялтинский толчок слабо, разрушений не вывал.
- Является ли это предвестником какого-то сильного землетрясения? Вам никто ответ на данный вопрос не даст. Потому что в мировой сейсмологии нет способов определения краткосрочного прогноза сильных землетрясений. Оно может быть единичным, а может, повлечет за собой какие-то еще мелкие землетрясения. Скорее всего, сегодняшнее – единичное, судя по тому резюме, которое сейчас есть, – подчеркнул эксперт.
Юрий Вольфман отметил, что правила проектирования и строительства на Юном берегу Крыма требуют, чтобы строящиеся сооружения должны выдерживать землетрясения до 9 баллов.