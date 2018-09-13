Сейсмолог о землетрясении в Ялте: Это нормальный режим региона

СЕГОДНЯ 13:41 2018-09-13T13:42:06+03:00

Эксперт считает, что зафиксированный толчок вряд ли повлечет за собой другие

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В районе Черного моря ученые фиксируют от 50 до 150 землетрясений, большинство из них крымчане не замечают. Об этом сообщил директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Юрий Вольфман, комментируя недавнее 4-балльное землетрясение в Ялте.

- Это нормальный сейсмический режим региона, мы находимся в сейсмоопасной зоне. У нас нормативная балльность по Южному берегу Крыма достаточно высокая, – сказал Вольфман.

По информации пресс-службы КФУ, сейсмологи сейчас проводят телефонный опрос населения. Ощущался ялтинский толчок слабо, разрушений не вывал.

- Является ли это предвестником какого-то сильного землетрясения? Вам никто ответ на данный вопрос не даст. Потому что в мировой сейсмологии нет способов определения краткосрочного прогноза сильных землетрясений. Оно может быть единичным, а может, повлечет за собой какие-то еще мелкие землетрясения. Скорее всего, сегодняшнее – единичное, судя по тому резюме, которое сейчас есть, – подчеркнул эксперт.

Юрий Вольфман отметил, что правила проектирования и строительства на Юном берегу Крыма требуют, чтобы строящиеся сооружения должны выдерживать землетрясения до 9 баллов.