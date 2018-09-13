В Ялте произошло 4-балльное землетрясение
Сегодня, 13 сентября, вблизи города-курорта произошло землетрясение.
- На расстоянии 28 километров от города Ялта, в море зафиксировано землетрясение силой около 4 баллов, - сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым. - Пострадавших и разрушений нет.
Информацией о природном явлении поделились и специалисты.
- Толчок, зарегистрированный в 8.45, был единичным, - уточняет начальник сейсмостанции Ялты Ирина Курьянова.
Землятресение тут же вызвало бурные обсуждения в соцсетях, где есть жители Ялты.
- Я тоже почувствовал - тряхануло кровать знатно!
- Сидели завтракали, вибрация около двух секунд была, думали кот под столом прыгает, а он в стороне сидел.
- Мы тоже почувствовали толчок. Сразу проснулись. Кровать тряхануло неожиданно, двери зеркального шкафа сотряслись.
- А меня кошка будила. И за руку стала стягивать с кровати. Вцепилась зубами в тыльную сторону ладони и тянула. Я ее шуганула, подумала, что кушать просит. Хотя обычно она так не делает. Просто лежит в сторонке и ждет когда я открою глаза. Так вот, оказывается в чем дело!
- Один толчок ощутила знатно. Холодильник зашатало.
- Банки на полке застучали друг об друга.
- На Московской хорошо ощущалось. На кухне тетя мыла посуду. Дрогнула стена и сильно задрожал газовый шланг. Ну, а я проснулась, как будто кто-то меня в бок толкнул.
Напоминаем, что два года тому назад, тоже было зафиксировано землетрясение в 3,5 балла. Все обошлось также без жертв и разрушений.
Интересная деталька, что сейсмическое событие в 2916 году на Южном берегу Крыма тоже произошло 13-ого числа, правда, дело было в мае.
Как тут не поверить в зловещую сущность "чертовой дюжины"?!
ВАЖНО
Что делать во время подземных толчков
Если толчки уже ощутимы, нужно покидать дом. Многие советуют встать в дверной проем под капитальной стеной. Такое поведение - неправильное. В какой-то степени это обезопасит человека, но если рухнет весь дом, то в каком бы месте жилища не находился пострадавший, его все равно будут искать под завалами. А выживаемость в таких случаях довольно низка.
Кстати
Крымский полуостров "дрожал" перед подземными стихиями в 1927, 1949-м, в 1957-м, 1972-м, 1980-м, 1997-м, 1999-м, 2016-ом.
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