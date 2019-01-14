В Крыму зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7

СЕГОДНЯ 14:01 2019-01-14T14:11:33+03:00

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В Республике Крым, в 28 километрах от поселка Орджоникидзе, зафиксировали подземный толчок. Он произошел в море, на глубине 10 километров, сообщает сайт Европейского-Средиземноморского сейсмологического центра.

- В ночь с 12 на 13 января в 23.21 землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Крыму. Его эпицентр находился на глубине 10 километров, - указано в сообщении.

Напомним, в мае 2016 года на Южном берегу Крыма произошло землетрясение 3,5 балла. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Местные жители тогда рассказали, что у них попадали телевизоры и «вибрировал» пол. Тогда эпицентр землетрясения находился на глубине 12 километров.

А в сентябре 2018 года из-за землетрясения в Ялте из школы эвакуировали детей, там с потолка упал кусок штукатурки. В городе его магнитуда достигла 4.