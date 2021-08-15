Алена Свиридова не стала праздновать 59-тый день рождения в затопленной Керчи

Алена Свиридова каждый год отдыхает на даче в Керчи. Фото: скрин из видео певицы/Instagram

Известная российская певица Алена Свиридова, которая каждое лето проводит на даче в Керчи, праздновать свой день рождения отправилась в Минск. В столице Беларуси живут родственники певицы, и находится дом ее родителей. Там же прошли школьные годы артистки.

14 августа Свиридова отметила свой 59-й день рождения. В своем Instagram певица поделилась с подписчиками, что совсем не чувствует себя взрослым человеком.

- Может, это диагноз, но пока это так,- рассказала певица.

Алена Свиридова признается, что жизнь подарила ей достаточно приятную дорогу, а со всеми неприятностями, которые встречаются на пути, она привыкла справляться легко и быстро.

- Не буду говорить банальностей, что это всего лишь цифры. Нет, это не цифры, это скорее такие столбики с указанием, сколько километров ты проехал. Дорога может быть легкая, а может быть тяжелая. Мне жаловаться грех. Моя дорога, по которой я ехала и еду, она достаточно приятная, она легкая. Конечно, бывают какие-то ухабы, ямы и поломки, но я к этому отношусь очень легко и очень быстро их устраняю,- говорит Свиридова.

В августе певица снова приехала в Керчь, где находится дом ее бабушки. Алена Свиридова часто проводит отпуск в поселке Капканы и радует поклонников интересными постами в соцсетях. Она рассказывает рецепты любимых блюд и публикует фото прогулок по городу.

Алена Свиридова катается на электровелосипеде на морвокзале в Керчи. Фото: Алена Свиридова/Instagram

А в прошлом году, когда на даче у певицы прорвало трубу, Свиридова даже поругалась с местным водоканалом. Сотрудники предприятия приехали устранять аварию, вооружившись деревянными чопиками . Тогда через соцсети Свиридова призвала керченский водоканал перестать чинить трубы с помощью «говна и палок».

В этом году певица в очередной раз продемонстрировала подписчикам отличную физическую форму. В свои теперь уже 59-ть певица устроила «заплыв века». Видео, на котором Свиридова «форсирует» Керченский пролив, долго обсуждали поклонники. Фанаты певицы даже предположили, что артистка использовала ускоренную съемку - настолько быстро она плыла кролем.

Своим поклонникам певица пообещала, что в домике у моря пробудет до конца лета. Но накануне заявила о себе из Минска.

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