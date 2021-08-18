Школьница из Алтая разбилась в Ялте во время полета на параплане

Теперь горе-инструктору грозит до шести лет лишения свободны Фото: Архив "КП"

Полет на параплане в Ялте для 16 летней школьницы закончился падением и многочисленными травмами. Как сообщили в пресс-службе Следкома Крыма, против инструктора, по вине которого произошел инцидент, возбудили уголовное дело.

Девочка решила полетать на парашюте на горе Ай-Петри. За восемь тысяч рублей недобросовестный инструктор предложил жительнице Алтайского края совместный полет на параплане, но без инструктажа и подбора безопасного маршрута.

Мужчина даже не получал сведения о погоде, поэтому в итоге параплан со школьницей и инструктором жестко приземлился прямо на плато горы. Девочка сильно ударилась во время падения и получила множественные переломы позвонков, сложную травму спины, перелом грудной клетки и черепно-мозговую травму.

Мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней. Теперь горе-инструктору грозит до шести лет лишения свободны.

- В ходе расследования уголовного дела будет установлена системность оказания таких незаконных услуг, изучено техническое состояние оборудования и возможность его дальнейшей эксплуатации, дана оценка действиям его владельца, - отметили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

Напомним, в конце июля следственный комитет начал проверку обстоятельств, при которых шестилетний ребенок получил травму головы на детской площадке в Крыму. Тогда в Симферополе на улице Героев Сталинграда шестилетний ребенок получил травму головы из-за ненадлежащего состояния игровой зоны.

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