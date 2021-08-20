Бродячая дворняжка Жулька из Симферополя поменяла крымский двор на квартиру в Германии

Жули прекрасно живется в Германии. Фото: предоставлено Ольга Аулова/''Хвостики ищут дом'' Крым, Симферополь/VK

Переселение душ, как это представлял Владимир Высоцкий – «быть может, тот облезлый кот - был раньше негодяем, а этот милый человек - был раньше добрым псом», наверное, существует. Иначе как объяснить историю бездомной собаки из Крыма, которая сейчас счастливо живет в Европе?

Смотреть видеосюжет Крымские волонтеры опекали Жульку и Еву, пока те не уехали в Германию

- Двух щенков-подростков, которых привезли со стройки и выбросили в один из дворов улицы Крымской Правды, я увидела в феврале. Жулька и Ева запали мне в душу, но забрать к себе не могла. Мне покоя не давала мысль, каково им! Да, добрые люди их подкармливали, даже будку кто-то поставил, но улица есть улица. Долго ли они так проживут?! Посты в соцсетях о двух сестренках-беспризорницах, которым нужен хозяин или куратор, не дали результата, - рассказывает КП-Крым Ольга Аулова, зооволонтер из Симферополя.

Пост в соцсети помог бездомному животному. Фото: скрин страницы ''Хвостики ищут дом'' Крым, Симферополь

В томительном ожидании прошел целый месяц, но тут в судьбу горемык вмешался его величество случай!

Пост о хвостатых бедолагах попался на глаза девушке по имени Лиля, которая несколько лет тому назад переехала из Симферополя в Дюссельдорф.

Горемыки из родного Крыма чем-то зацепили жительницу Германии, девичье сердечко екнуло, потом забилось еще сильнее от нахлынувших добрых чувств.

Зоозащитница начала собирать рыженькую Жульку на ПМЖ за границу – все расходы новые хозяева взяли на себя.

Но тут, как назло, закрутился целый клубок неувязок и неурядиц, которые терпеливо распутывала Ольга Аулова и ее друзья. Сначала пропала сама будущая «иностранка». Беглянку нашли. Затем целых два месяца зооволонтеры потратили на прививки, стерилизацию, чипирование, подготовку всех нужных бумаг и поиски транспортной компании для перевозки животного в Европу.

- В день отправки Жульки в Германию выяснилось, что крымские документы, включая ветеринарный паспорт, не имеют силу за границей. Впадаем в ступор! Что делать?! У кого просить помощи?! – рассказывает Ольга Аулова.

Решил проблему волонтер из Москвы, через которого удалось выйти на тех, кто помог с «правильными» документами и перевозкой в Германию. И все получилось!

Бездомная собака стала домашней любимицей. Фото: предоставлено Ольга Аулова/''Хвостики ищут дом'' Крым, Симферополь/VK

За рубежом Жулька, которую стали звать на европейский лад - Жули или Жульетта, не посрамила чести крымской собаки. «Руссо туристо облико морале» - крылатая, но не совсем уместная в этом случае фраза невольно вспоминается, когда перечитываешь приветы- «отчеты», которые приходят зооволонтеру из Дюссельдорфа.

Бездомная собака попала в добрые и заботливые руки. Фото: предоставлено Ольга Аулова/''Хвостики ищут дом'' Крым, Симферополь/VK

- Ведет себя очень хорошо и дома, и на улице, правда, машин побаивается, в туалет терпит, котов не мучает, и вовсю учит немецкий язык, - не нарадуются хозяева на свою любимицу, которые сразу же обеспечили ее всем необходимым – игрушками, вкусняшками, уютной кроваткой и должным уходом, включая визиты к ветеринару.

Хозяева уделяют любимице много внимания. Фото: предоставлено Ольга Аулова/''Хвостики ищут дом'' Крым, Симферополь/VK

В Германии любят во всем порядок, и дворняга из Крыма «отучилась» в школе послушания, чтобы сопровождать своих хозяев, которые ведут активный образ жизни – походы, скалолазание и мотоспорт!

Жули много проводит времени на чистом воздухе. Фото: предоставлено Ольга Аулова/''Хвостики ищут дом'' Крым, Симферополь/VK

- Хозяева берут Жули практически во все поездки, - отмечает Ольга Аулова.

Но несмотря на европейское воспитание, она не забыла о своем исконном предназначении.

- Охраняет моя малышка уже свою семью. Лиля пришла утром со смены, в доме темно - окна закрыты, так Жули не узнала хозяйку спросонья и начала рычать, - радуется за бывшую подопечную Ольга Аулова.

Еве хорошо в Мюнхене, хозяева говорят, что она занимается йогой. Фото: предоставлено Ольга Аулова/''Хвостики ищут дом'' Крым, Симферополь/VK

Что же стало со второй собакой? Еве тоже улыбнулось счастья, она практически повторила судьбу своей сестренки Жули - в достатке и любви живет в Мюнхене.

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