Методика лечебного голодания Неумывакина: Естественный и безопасный путь к здоровью без медикаментов

Оптимальная продолжительность курса лечебного голодания по методике Неумывакина – 21 день. Минимальный же курс – 14 дней.

Недалеко от Алушты расположился уникальный в своем роде Центр оздоровления профессора Неумывакина, гости которого смогут восстановить жизненные силы и здоровье благодаря самоочищению организма и целебной южнобережной природе.

Профессор Иван Павлович Неумывакин – выдающийся советский медик, обладавший многолетним опытом и высочайшими достижениями в исследовании организма человека. Именно он был соучредителем Центра оздоровления в Алуште – и передал свои неоценимые знания специалистам Центра.

В Центре практикуются 8 методик оздоровления как всего тела, так и отдельных органов БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ медикаментов – за счет скрытых ресурсов нашего организма.

При этом самые высокие результаты исцеления показывает авторская методика лечебного физиологического голодания, разработанная лично знаменитым профессором И.П. Неумывакиным. Данная методика без преувеличения является флагманом Центра и пользуется наибольшей популярностью среди гостей. Это естественный и безопасный путь к здоровью, молодости и красоте.

При каких заболеваниях и состояниях методика наиболее эффективна?

Артериальная гипертония, сахарный диабет

Бронхиальная астма

Заболевания суставов: артрит, артроз, остеохондроз

Заболевания ЖКТ

Функциональные нарушения нервной системы

Заболевания сердечно-сосудистой системы

Кожные заболевания: аллергические состояния, псориаз и другие

Ожирение

Синдром хронической усталости

Нарушение сна

Ослабленный иммунитет

Отечность

Высокое давление

Что входит в методику лечебного голодания Неумывакина

Оптимальная продолжительность курса лечебного голодания по методике Неумывакина – 21 день. Минимальный же курс – 14 дней.

За это время специалисты предлагают гостям не только очистить организм от накопившихся токсинов и канцерогенов, но и пройти путь по трансформации типа мышления и образа жизни. Во время пребывания в Центре Вы будете находиться под чутким руководством высококвалифицированного медицинского персонала.

В период лечебного голодания гости Центра:

- ежедневно посещают главврача Центра с целью мониторинга текущего состояния и оптимизации плана оздоровительных процедур;

- принимают специальный витаминный напиток для утоления чувства голода и дискомфорта в кишечнике;

- проходят чистку печени и почек с помощью печеночного и почечного сборов;

- ежедневно выполняют комплексы уникальных физических упражнений;

- наслаждаются утренними и вечерними прогулками в стиле скандинавской ходьбы под руководством спортивных инструкторов;

- проходят микроклизмы с перекисью водорода;

- очищают ЖКТ с помощью приема пищевой соды по разработанному И.П. Неумывакиным методу;

- посещают ультрафиолетовое облучение крови, позволяющее восстановить энергетический потенциал клетки;

- по желанию посещают отдельно оплачиваемые процедуры СПА-центра (лазерное облучение крови, кедровая фитобочка, LPG массаж, душ шарко, JET capsule, Futura PRO, прессотерапия, хамам и др.)

Минимальный лечебный эффект от курса

1. Полная детоксикация организма: очищение желудочно-кишечного тракта, печени, почек и сосудов

2. Улучшение состава крови

3. Нормализация уровня глюкозы

4. Нормализация работы сердечно-сосудистой системы

5. Снижение веса

6. Снижение артериального давления

Гости центра оздоровления И. П. Неумывакина остаются «неумывакинцами» навсегда. Даже по приезду домой они ведут осознанную работу над телом и духом и продолжают поддерживать здоровый образ жизни.

КОНТАКТЫ

Адрес: Республика Крым, г. Алушта, c. Малореченское, ул. Виноградная, 18

Сайт: https://neumyvakin-crimea.com

ВК: https://vk.com/neumivakincrimea

ФБ: https://www.facebook.com/neumivakincrimea/

Телефоны: 8 (800) 707 14 76, 7 (978) 269 69 30

Е-mail: booking@neumyvakin-crimea.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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