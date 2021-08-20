Методика лечебного голодания Неумывакина: Естественный и безопасный путь к здоровью без медикаментов

Оптимальная продолжительность курса лечебного голодания по методике Неумывакина – 21 день. Минимальный же курс – 14 дней.
Недалеко от Алушты расположился уникальный в своем роде Центр оздоровления профессора Неумывакина, гости которого смогут восстановить жизненные силы и здоровье благодаря самоочищению организма и целебной южнобережной природе.
Профессор Иван Павлович Неумывакин – выдающийся советский медик, обладавший многолетним опытом и высочайшими достижениями в исследовании организма человека. Именно он был соучредителем Центра оздоровления в Алуште – и передал свои неоценимые знания специалистам Центра.
В Центре практикуются 8 методик оздоровления как всего тела, так и отдельных органов БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ медикаментов – за счет скрытых ресурсов нашего организма.
При этом самые высокие результаты исцеления показывает авторская методика лечебного физиологического голодания, разработанная лично знаменитым профессором И.П. Неумывакиным. Данная методика без преувеличения является флагманом Центра и пользуется наибольшей популярностью среди гостей. Это естественный и безопасный путь к здоровью, молодости и красоте.
При каких заболеваниях и состояниях методика наиболее эффективна?
Артериальная гипертония, сахарный диабет
Бронхиальная астма
Заболевания суставов: артрит, артроз, остеохондроз
Заболевания ЖКТ
Функциональные нарушения нервной системы
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Кожные заболевания: аллергические состояния, псориаз и другие
Ожирение
Синдром хронической усталости
Нарушение сна
Ослабленный иммунитет
Отечность
Высокое давление
Что входит в методику лечебного голодания Неумывакина
Оптимальная продолжительность курса лечебного голодания по методике Неумывакина – 21 день. Минимальный же курс – 14 дней.
За это время специалисты предлагают гостям не только очистить организм от накопившихся токсинов и канцерогенов, но и пройти путь по трансформации типа мышления и образа жизни. Во время пребывания в Центре Вы будете находиться под чутким руководством высококвалифицированного медицинского персонала.
В период лечебного голодания гости Центра:
- ежедневно посещают главврача Центра с целью мониторинга текущего состояния и оптимизации плана оздоровительных процедур;
- принимают специальный витаминный напиток для утоления чувства голода и дискомфорта в кишечнике;
- проходят чистку печени и почек с помощью печеночного и почечного сборов;
- ежедневно выполняют комплексы уникальных физических упражнений;
- наслаждаются утренними и вечерними прогулками в стиле скандинавской ходьбы под руководством спортивных инструкторов;
- проходят микроклизмы с перекисью водорода;
- очищают ЖКТ с помощью приема пищевой соды по разработанному И.П. Неумывакиным методу;
- посещают ультрафиолетовое облучение крови, позволяющее восстановить энергетический потенциал клетки;
- по желанию посещают отдельно оплачиваемые процедуры СПА-центра (лазерное облучение крови, кедровая фитобочка, LPG массаж, душ шарко, JET capsule, Futura PRO, прессотерапия, хамам и др.)
Минимальный лечебный эффект от курса
1. Полная детоксикация организма: очищение желудочно-кишечного тракта, печени, почек и сосудов
2. Улучшение состава крови
3. Нормализация уровня глюкозы
4. Нормализация работы сердечно-сосудистой системы
5. Снижение веса
6. Снижение артериального давления
Гости центра оздоровления И. П. Неумывакина остаются «неумывакинцами» навсегда. Даже по приезду домой они ведут осознанную работу над телом и духом и продолжают поддерживать здоровый образ жизни.
КОНТАКТЫ
Адрес: Республика Крым, г. Алушта, c. Малореченское, ул. Виноградная, 18
Сайт: https://neumyvakin-crimea.com
ВК: https://vk.com/neumivakincrimea
ФБ: https://www.facebook.com/neumivakincrimea/
Телефоны: 8 (800) 707 14 76, 7 (978) 269 69 30
Е-mail: booking@neumyvakin-crimea.com
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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