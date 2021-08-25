Леонид Кучма покинул пост президента Украины в 2005 году

Украинским властям давно пора прекратить споры о принадлежности Крыма, ведь в отношении республики произошло то, к чему население полуострова готовилось на протяжении всех лет независимости Украины. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее второй президент незалежной Леонид Кучма отметил, что «оккупация» произошла в результате бездействия украинских властей. Оценивая возникший конфликт в Донбассе, экс-президент отметил, что если бы Украина не перешла к «сопротивлению», то, возможно, перестала бы существовать как государство.

- Все слова подобных политиков стоит делить на два, - отмечает политолог. - Никакой оккупации Крыма и Донбасса не было, если только не считать действия украинских карателей. Как известно, любая армия перестает быть своей, когда она стреляет в свой собственный народ. Вот и украинская армия пошла по этой дорожке и теперь она чужая для нас.

По словам эксперта, Леонид Кучма представляет пример политика, который всегда стремится извратить, перекрутить и перевернуть все в свою сторону.

- Этот человек закончил свое правление тем, что просто сдал свою страну во время «оранжевой революции». А это яркий пример непорядочного человека и подлого политика, который и подготовил нынешнюю трагедию для страны, - добавляет эксперт.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Жители полуострова голосовали о статусе Крыма и его государственной принадлежности. Большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. 18 марта был подписан договор между Россией и Республикой Крым о принятии полуострова в состав РФ. 18 марта стал праздничным выходным днем.

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