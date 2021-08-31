«Кавказская пленница» Наталья Варлей в Крыму сыграет новую роль

Наталья Варлей в роли Нины. Фото: кадр фильма «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика», 1966 год, режиссер Леонид Гайдай, киностудия «Мосфильм»

Комсомолка, спортсменка и просто красавица Нина из добродушной советской комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» навсегда завоевала любовь зрителей.

Фильм, вышедший на экраны в 1966 году, в основном снимался на Южном берегу Крыма в славном городе Алушта. И Наталья Варлей, сыгравшая Нину, навсегда «заболела» полуостровом.

– Ностальгия по Крыму, почти детская, ведь когда съемки закончились, то мне исполнилось всего 19 лет, - призналась в одном из интервью актриса Наталья Варлей, сыгравшая Нину.

Севастополь для артистки и вовсе особый город – ведь ее папа, хоть и уроженец Москвы, но 1941 году закончил второе военно-морское училище (в настоящее время Черноморское Высшее военно-морское училище им. П.С. Нахимова. – от ред.) и ушел воевать.

Актриса любит бывать на полуострове – она приезжает на гастроли или просто на отдых.

Этой осенью Наталья Варлей придет в Крым, чтобы сыграть новую роль в художественном фильме «Маяк».

Хранительница маяка – такой новый образ примерит на себя 74-летняя актриса.

Работа над фильмом продолжится в сентябре. Фото: предоставлено создателями фильма «Маяк»

- Первый этап съемок уже прошел в Феодосии и Коктебеле, - сообщил КП-Крым Сергей Железняк, продюсер фильма. - Работа над фильмом продолжится во второй половине сентября и в октябре.

Бюджет у фильма невелик, ведь изначально задумывалась 15-минутная короткометражка, но когда взялись снимать, то оказалось, что получается полноценный художественный фильм, который для телеверсии вполне можно разбить на две полноценные серии.

- Команда набиралась по принципу, с кем комфортно работать. Ставку сделали на тех, кто работает с душой, а не от звонка и до звонка. Наталья Варлей - светлый и душевный человек, - отметил продюсер.

Сергей Железняк, Михаил Богдасаров и Ирена Грегор. Фото: предоставлено создателями фильма «Маяк»

Вот и популярный комик, актер «Кривого зеркала» Карен Аванесян согласился на роль в фильме, потому что Феодосия - это родина армянина и великого художника Ивана Айвазовского. Дал добро и Михаил Богдасаров, не забыты и крымские актеры.

- В приморский городок приезжает бизнесмен, который решает, что нужно снести местную достопримечательность старый маяк и построить на этом месте что-то более современное. Одним словом - реновация, - рассказал краткое содержание Сергей Железняк.

Чтобы общественность не возмущалась, застройщик заказывает телевизионщикам репортаж с «правильно» расставленными акцентами.

Задумка проста, как мир: что с экрана телевизора скажут людям, то они и будут думать и говорить. Но что-то пошло не так, и журналист (роль исполняет режиссер фильма Ирена Грегор), работая над «заказухой», настолько проникается красотой и некой духовной составляющей сигнального сооружения, которое местные считают оберегом, что делает все наоборот.

Отважная девушка сама встает на защиту маяка и вдобавок вдохновляет на активный протест жителей приморского городка. Да так, что простые люди готовы остановить мощную строительную технику, рискуя собственной жизнью.

- В кадре будет Ильинский маяк на мысе Святого Ильи недалеко от Феодосии, - рассказал Сергей Железняк, отметив, что в былые времена это сооружение действительно хотели снести за ненадобностью, и бывшие работники горисполкома говорят, чтобы существовало даже соответствующее распоряжение.

Кино снимается в Большой Феодосии. Фото: предоставлено создателями фильма «Маяк»

Помимо Ильинского маяка, зрителям покажут дачу табачного магната Стамболи, историческую башню святого Константина, картинную галерею Ивана Айвазовского, съемочная группа также побывает на горе Клементьева, в музее Александра Грина.

- Добро в итоге побеждает! Своей работой телевизионщики спасают городской оберег, - резюмировал продюсер, отметив, что он сам - крымчанин, и новый фильм, можно отчасти можно считать автобиографическим.

Тема для полуострова поднята актуальная, но в фильме, несмотря на всю серьезность сюжета, есть и комичные, полные тонкого юмора сцены. Вот и жанр «Маяка» - комедия, приключения.

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