«Феодосийская сказка» готова»: Снятый в Крыму фильм выходит на большой экран

Киногруппа славно поработала. Фото: Фильм "Феодосийская сказка"/VK

Крым – волшебное место, и киношники отлично зная сказочный характер полуострова, сняли на его территории фильм о чудесах.

- «Феодосийская сказка» - это история о том, как важно уметь мечтать и как влияют наши мечты на наше будущее. Фильм о том, как важно помнить это в любом возрасте. Фильм о важности связи поколений, о детской дружбе и первой симпатии – о таких простых и в то же время важных для всех вещах, - сообщила в соцсети Наталья Лебедева, режиссер фильма «Феодосийская сказка» и продюсер «Кинокомпании «Киммерия».

В главной роли Митя Махонин, который несмотря на свой юный возраст уже успел «засветиться» во многих фильмах, в том числе в продолжении культовой ленты «Гардемарины, вперед!»

И вот премьера!

- Дорогие друзья, наш фильм «Феодосийская сказка» готов к первой встрече со своим зрителем. Мы рады показать фильм на большом экране в столице. Премьера состоится в Московском Доме кино 16 мая, - оповестили соцсети.

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