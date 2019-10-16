2019-10-16T16:39:47+03:00
Общество

За 19 дней в Крыму снимут кино «Феодосийская сказка»

В главной роли восьмилетний житель Севастополя Митя Махонин [видео, фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Митя Махонин очень убедительно играет свои роли. Фото: Митя Махонин/VKМитя Махонин очень убедительно играет свои роли. Фото: Митя Махонин/VK
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Мальчик Митя вместе с папой приезжает в Феодосию, чтобы увезти своего престарелого дедушку в большой шумный город на материковой части России. Важно не только уговорить деда, но и продать его старый дом.

Старик против переезда, да и дом для него – это часть души и жизни, а не просто крыша над головой.

Все началось с волшебной книги. Фото: Митя Махонин/VK

Все началось с волшебной книги. Фото: Митя Махонин/VK

Любознательный внук находит в доме необычную книгу и попадает в волшебную страну Мечты, которую придумал его отец, будучи ребенком. Но стране грозит неминуемая катастрофа, так как ее создатель - отец - разучился мечтать.

Только Мите по силам спасти страну и напомнить отцу о том, как важно мечтать и слышать других людей.

Отважного героя ждет масса испытаний в волшебной Мечте и реальной жизни.

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В Крыму снимают киноленту "Феодосийская сказка".Любознательный мальчик оказывается в волшебной стране Мечты, которую в детстве придумал его отец.

Таково краткое содержание фильма «Феодосийская сказка».

- Работа над лентой пройдет в сжатые за сроки. Всего месяц – 19 съемочных дней, - сообщила Наталья Лебедева, режиссер проекта. – На большой экран фильм выйдет в 2020 году.

Сюжеты сказки будут снимать в Феодосии и на Южном берегу Крыма.

Роль мальчика Мити играет юный житель Севастополя. Митя Махонин (актер тезка своего героя. - От авт.), которому в декабре исполнится всего 9 лет, не новичок в кино - за его плечами уже два десятка ролей. Талантливый ребенок играет на скрипке и играет на сцене Севастопольского академического русского драмтеатра.

В фильме есть очень крутые повороты сюжета. Фото: Митя Махонин/VK

В фильме есть очень крутые повороты сюжета. Фото: Митя Махонин/VK

- Вы когда-нибудь плавали в одежде, да так чтобы еще и одной рукой только грести? Когда вода в обуви тебя тянет на дно, и ты тонешь по-настоящему! – Митя делится в соцсети впечатлениями от съемок в «Феодосийской сказке».

Напоминаем, что совсем недавно Митя работал с кинорежиссером Светланой Дружининой, снимавшей на полуострове сюжеты для кино «Гардемарины-4». Эта лента продолжает культовую трилогию «Гардемарины, вперед!».

В «Гардемаринах-4» ему достался образ Витторио – сорванца, жившего в 18-веке, который оказался в гуще различных событий, происходящих в кадре. Бедовый парнишка постоянно попадает в различные серьезные переделки и благополучно из них выкручивается.

Поэтому его герою, современному школьнику Мите по плечу все испытания, невзгоды, тяготы и приключения, которые прописаны в киносценарии «Феодосийской сказки».

Гардермарины-4 в Крыму: Юный скрипач из Севастополя играет роль бедового мальчугана .Митя Махонин рассказал о своем персонаже. Видео: Фильм Гардемарины-IV /VK

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ИСТОЧНИК KP.RU

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