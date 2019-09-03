«Я падаю, а меня тащат, аж пыль столбом»: Юный актер из Севастополя рассказал о съемках фильма «Гардемарины-4»

Ссадины, кровоподтеки, синяки - на лицо ребенка больно смотреть. Кто такое мог сотворить с белокурым ангелом?! За что?! Но сам мальчик – герой короткого видео, которое появилось в соцсетях, считает, что все у него в порядке.

Гардермарины-4 в Крыму: Юный скрипач из Севастополя играет роль бедового мальчугана .Митя Махонин рассказал о своем персонаже. Видео: Фильм Гардемарины-IV /VK

- Меня зовут Митя Махонин, - заявляет с улыбкой парнишка. - Я сейчас снимаюсь в «Гардемаринах-4». Мы весь день были на виноградниках: бегали по ямам, по колючкам.

Юный актер объясняет, что сейчас он в гриме, однако на съемках вполне можно было заработать настоящие царапины, синяки, да и просто разбить нос и коленки.

- По сюжету я падаю, а меня тащат. И шел я, и полз. Столько пыли поднял! – рассказывает юное дарование. - Очень смешно получилось.

Дает он и ответ на вопрос, кто же его персонаж:

- Я играю Витторио – это мальчик, который оказался в гуще всех событий.

Этакий бедовый мальчуган-непоседа.

В реальной же жизни 9-летний Митя Махонин - настоящая звезда. Он выступает в Севастопольском академическом русском драмтеатре, активно снимается в кино – за его плечами уже два десятка ролей, профессионально играет на скрипке.

В ленте снимаются известные артисты. Фото: Фильм «Гардемарины-IV»/VK

В «Гардемаринах-4» Мите составили компанию звезды Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Анна Семенович, Александр Панкратов-Черный и Александр Домогаров.

На виноградниках Балаклавы во всей красе себя проявили себя и начинающие - например, артисты Ника Здорик и Андрей Лаптев.

Ника Здорик и Андрей Лаптев показали хорошие навыки в конных скачках. Фото: Фильм «Гардемарины-IV»/VK

Красивая пара лихо пронеслась по Балаклаве на коне.

Андрей Лаптев отлично смотрится в кадре. Фото: Фильм «Гардемарины-IV»/VK

Молодой актер играет в фильме Шурку - сына Алеши Корсака, а артистка - Александру - дочку Саши Белова.

«Гардемарины-4» - это продолжение культового фильма 80-тых годов «Гардемарины, вперед!».В фильме «Гардемарины-4» после длительной разлуки три друга-гардемарина встречаются, чтобы выполнить тайное поручение русской императрицы Екатерины Великой. Им помогают их повзрослевшие дети - Шурка и Александра.

Герои не смогли избежать происков международных авантюристов, но чудом вырвавшись из коварных сетей, они успешно выполняют поручение императрицы. Гардемарины перегоняют корабль с острова Мальта в Россию. Дружная команда по воле рока помогает Александру Суворову одержать историческую победу за город Кинбурн. Именно в этом сражении великий полководец объединил морской десант с гвардейцами и родилась морская пехота.

Планируется, что киноповесть о гардемаринах, девиз, которой «Жизнь Родине - Честь никому!», выйдет на большой экран в 2020 году.

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