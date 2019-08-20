Ищем казино, где проигрываются в пух и прах: Режиссер ленты «Гардемарины-4» рассказала о съемках в Крыму
На Южном берегу Крыма со дня на день закипит работа над кинолентой «Гардемарины-4».
"Гардемарины-4" съемки в Крыму: Ищем казино.Светлана Дружинина выбирает место для продолжения работы над фильмом. Видео: фильм "Гардемарины-IV"/VK
- Вот мы на выборе натуры в Воронцовском уникальном, удивительном дворце, - рассказывает Светлана Дружинина на видео, которое появилось в соцсети. - Сейчас мы ищем возможность, где можно снять казино, где играют и проигрывают.
Присматривается знаменитый режиссер и к мысу Фиолент, в окрестностях Севастополя.
- Красивейшие места, но практически невозможно вести работу: очень крутой берега и нельзя спуститься к морю, - не скрывает своего сожаления Светлана Дружинина.
"Гардемарины-4" съемки в Крыму: мыс Фиолент.Светлана Дружинина ищет натуру для продолжения работы над фильмом. Видео: фильм "Гардемарины-IV"/VK
"Гардемарины-4" съемки в Крыму: мыс Фиолент.Светлана Дружинина ищет натуру для продолжения работы над фильмом. Видео: фильм "Гардемарины-IV"/VK
Продолжение культового фильма 80-тых «Гардемарины, вперед!» снимают в разных географических локациях. Одна их них – Крымский полуостров. Первый раз здесь Светлана Дружинина с киногруппой побывала весной, и вот снова вернулась в Крым. Планируется, что гости из столицы пробудут на полуострове больше двух месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU