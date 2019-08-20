2019-08-20T17:36:14+03:00
Общество

Ищем казино, где проигрываются в пух и прах: Режиссер ленты «Гардемарины-4» рассказала о съемках в Крыму

Киногруппа Светланы Дружининой вернулась на полуостров [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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В киноленте играют известные артисты. Фото: фильм "Гардемарины-IV"/VKВ киноленте играют известные артисты. Фото: фильм "Гардемарины-IV"/VK
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На Южном берегу Крыма со дня на день закипит работа над кинолентой «Гардемарины-4».

"Гардемарины-4" съемки в Крыму: Ищем казино.Светлана Дружинина выбирает место для продолжения работы над фильмом. Видео: фильм "Гардемарины-IV"/VK

- Вот мы на выборе натуры в Воронцовском уникальном, удивительном дворце, - рассказывает Светлана Дружинина на видео, которое появилось в соцсети. - Сейчас мы ищем возможность, где можно снять казино, где играют и проигрывают.

Присматривается знаменитый режиссер и к мысу Фиолент, в окрестностях Севастополя.

- Красивейшие места, но практически невозможно вести работу: очень крутой берега и нельзя спуститься к морю, - не скрывает своего сожаления Светлана Дружинина.

"Гардемарины-4" съемки в Крыму: мыс Фиолент.Светлана Дружинина ищет натуру для продолжения работы над фильмом. Видео: фильм "Гардемарины-IV"/VK

"Гардемарины-4" съемки в Крыму: мыс Фиолент.Светлана Дружинина ищет натуру для продолжения работы над фильмом. Видео: фильм "Гардемарины-IV"/VK

Продолжение культового фильма 80-тых «Гардемарины, вперед!» снимают в разных географических локациях. Одна их них – Крымский полуостров. Первый раз здесь Светлана Дружинина с киногруппой побывала весной, и вот снова вернулась в Крым. Планируется, что гости из столицы пробудут на полуострове больше двух месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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