Требуются близнецы, монашки и моряки с усами: В Крыму возобновили съемки ленты «Гардемарины - 4»

Анна Семенович нашла молодого любовника, Боярского в интимных сценах дублирует декоратор Яша - на такой динамичной волне в Севастополе весной шла работа над продолжением культового фильма «Гардемарины, вперед!».

И вот команда знаменитого режиссера Светланы Дружининой снова возвращается на полуостров, чтобы доснять «крымские» части киноленты. Ведь в сценарии кинофильма «Гардемарины-4» прописано много географических локаций для съемок: Петергоф, Переславль-Залесский, Мальта и Крым. Вот киногруппа и бороздит по свету. В апреле-мае «взяли» в кадр весну на полуострове, а сейчас вернулись за летом и осенью.

"Гардемарины-4": кто дублирует Михаила Боярского на съемках.Светлана Дружинина призналась, что у знаменитого актера есть двойник. Видео: Светлана Дружинина/VK

- Съемки на полуострове планируются начать в 20-тых числах августа, - рассказала «КП» -Крым» Вероника Бусукова, pr-менеджер фильма «Гардемарины - 4». – На съемочной площадке будут работать Михаил Боярский, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Дмитрий Харатьян и другие артисты.

Сразу же после прибытия киногруппа осядет в окрестностях Ялты, где займется работой над подводными сюжетами.

- Дмитрию Харатьяну придется отрастить длинные волосы, а иначе не будет смотреться в морской воде, - в свое время отмечала режиссер фильма Светлана Дружинина.

Далее артисты прибудут в Севастополь.

- В Севастополе будет сниматься очень красочные эпизоды на борту корабля, который специально построили для фильма, - сказала «КП»-Крым» Вероника Бусукова.

В крымских съемках, что шли весной, особо ярко проявила себя актриса Анна Семенович, игравшая легкомысленную жену престарелого военного. Приедет ли секс-символ снова в Крым?

Все сюжеты с Анной Семенович уже отсняты. Фото: Анна Семенович/Instagram

- Контракт с Анной Семенович уже закончился – весь необходимый материал с ее участием для киноленты уже готов, - ответила собеседница.

Сейчас же идет работа для подбора желающих поучаствовать в массовых сценах.

И соцсети пестрят такими объявлениями: «На х/ф «Гардемарины» требуются близнецы! Занятость весь сентябрь, минимум 10 смен», «Гардемарины возвращаются! Ищем моряков от 18 до 50 лет с хорошими физическими данными на небольшие эпизоды. Занятость весь сентябрь (минимум 10 смен). Усы и длинные волосы приветствуются», «Требуются монашки. Все съемки будут проходить в Севастополе!».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/710009" frameborder="0"></iframe> "Гардемарины-4": "Помогите! Русские атакуют!".Сцены фильма снимали не только на море и пляжах, но и на суше. Видео: koptsev7525/Instagram! другой источник

В основе киноленты, напомним, история порядком повзрослевших гардемаринов и их детей. Вся команда, как и заведено, дружно помогает императрице Екатерине II выйти из весьма непростого положения, которое создал ее непутевый внебрачный отпрыск.

Бравые гардемарины все делают на "отлично" и вдобавок помогают полководцу Александру Суворову победить в боях за город Кинбурн, которые были в 1787 году.

СПРАВКА "КП"

«Гардемарины-4» или «1787» - это продолжение трилогии кинорежиссера Светланы Дружининой, в которой киноленты «Гардемарины, вперед!» (год выпуска - 1988), «Виват, Гардемарины!» (год выпуска - 1991) и «Гардемарины - 3» (год выпуска - 1992 ). Планируется, что на большой экран фильм выпустят в 2020 году.

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