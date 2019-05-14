«Волны, волны! Лодку к берегу не подведем, людей не посадим»: В Крыму съемкам «Гардемаринов 4» мешает ненастье

На Крымском полуострове полным ходом идут съемки продолжения знаменитого фильма «Гардемарины, вперед!»

- В окна моего номера видно море и смотрю идут барашки или тишина, - рассказала кинорежиссер Светлана Дружинина, - Когда можно будет посадить в лодку артистов?! Но вчера был шторм. Я вам выскажу все свои страдания.

В Севастополе снимают киноленту "Гардемарины 4".Кинорежиссер Светлана Дружинина рассказывает о том, как идет работа над фильмом. Видео: Светлана Дружинина/VK

Уже несколько недель работает в Севастополе киногруппа, которую возглавляет знаменитая Светлана Дружинина. Правда в творческие планы вмешалась капризная крымская погода. Мало того, что несколько дней был откровенно холодно, столбик термометра не поднимался выше +14, так еще штормовое предупреждение действует на всем полуострове.

Светлана Дружинина призналась, что когда планировала работать в Севастополе, то даже и подумать не могла, то сильный ветер может спутать все карты: - Не ожидали, что будет такое бушующее настроение!

Отменили спуск дайверов под воду, под вопросом и работа над сюжетом, который снимается в пещере.

Киноактриса, режиссер и сценарист Светлана Дружина не сдается, несмотря ни на что. Фото: Светлана Дружинина/VK

- Не всегда приходится снимать в комфортных условиях! - отмечает кинорежиссер и тут же задорно добавляет. - Но мы не ищем легких путей!

Актеры свободное время используют с толком.

Михаил Мамаев, который в "Гардемаринах 4" играет роль Никиты Оленева, прогулялся по Херсонесу Таврическому.

Михаил Мамаев любуется достопримечательностями Херсонеса. Фото: Михаил Мамаевв/VK

- У меня красивый затылок, поэтому случайные прохожие часто фотографируют меня со спины, - такое фото появилось на странице актера в соцсети.

В "случайном прохожем" можно без труда узнать другую знаменитость - Михаила Богдасарова.

Михаил Богдасаров в гриме неузнаваем. Фото:Михаил Богдасаров/Instagram.com

Режиссер, актер, драматург и поэт в киноленте предстанет в образе какого-то восточного персонажа.

Хватает на съемочной площадке дел и для массовки.

Севастополец отлично смотрится в кадре. Фото:Стас Тарханов/VK

- Денек с длинными волосами! – похвалился новым образом севастополец Стас Тарханов.

Стать героем другой эпохи - это всегда интересно. Фото:Стас Тарханов/VK

Портретное фото актер второго плана дополнил снимком, где он запечатлен в полной амуниции: такой вот солдат "времен Очаковских и покоренья Крыма.."