2019-05-21T10:31:05+03:00
Общество

В Севастополе съемки «Гардемаринов - 4» распугали нудистов

Рабочей площадкой киногруппы стала бухта, где крымчане любят загорать голышом [фото, видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Голубая бухта в Севастополе стала на время киноплощадкой. Фото: olchikmarenkova/InstagramГолубая бухта в Севастополе стала на время киноплощадкой. Фото: olchikmarenkova/Instagram
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В Севастополе снимают продолжение культовой киноленты «Гардемарины, вперед!». Известный кинорежиссер Светлана Дружинина выбрала в качестве декораций красивейшие места побережья.

В ленте "Гардемарины - 4" много сцен снято у воды. Фото: artists_life/instagram

В ленте "Гардемарины - 4" много сцен снято у воды. Фото: artists_life/instagram

Как только в Instagram появилось очередное фото со съемок, интернет-пользователи моментально идентифицировали локацию - Голубой залив.

- Ха-ха-ха! Фильм снимают на нудистском пляже, - такие комментарии появились под фотографией.

- Просто знаю, где идут съемки. Есть такая уютная местность, между мысом Толстяк и Учкуевкой, которую облюбовали нудисты. Пока не сезон многие любят там позагорать голыми, а теперь их всех, как ветром сдуло! - заявил пользователь. - Берег живописный - скалы, много пещер и гротов.

Крымское побережье преподносит "киношникам" и опасные сюрпризы.

- Вся операторская группа сидит в касках. Все в рыжих касках. Потому что запретили – сыпятся камни, - рассказала Светлана Дружинина, демонстрируя на видео работу над очередной сценой: за спиной у нее плещется Черное море, а впереди - камни и скалистый берег, где в гроте копошится добрый десяток человек.

Оказалось, съемочной группе пришлось носить из моря воду и поливать камни, которые используют как декорацию.

- Мальчики вы видите себя в касках?! Помашите, мне! – с улыбкой обращается к коллегам артистка и добавляет: - а там еще «Скорая помощь» есть – очаровательная женщина дежурит.

"Гардемарины-4": Всем выдали каски для безопасности.Один из эпизодов фильма снимается в гроте, который в любой момент может обвалиться. Поэтому всех операторов нарядили в каски и вдобавок дежурит "Скорая помощь". Видео: Светлана Дружинина/VK

Строительная бригада, а не операторская группа! Но что поделаешь, так надо!

В основе киноленты, напомним, история постаревших гардемаринов и их детей. Вся команда, как и раньше, помогает императрице Екатерине выйти из весьма непростого положения. По воле рока гардемарины становятся соратниками великого полководца Суворова.

"Гардемарины-4": "Помогите! Русские атакуют!".Сцены фильма снимали не только на море и пляжах, но и на суше. Видео: koptsev7525/Instagram! другой источник

Зрители увидят полюбившихся актеров: Михаил Боярский снова появится в роли Сержа Де Брильи. Знаменитый артист сделал шутливое признание, что его дублирует в интимных сценах декоратор Яша.

Появятся и новые герои. Так, Анна Семенович "вышла замуж" за героя Александра Панкратова-Черного и тут же ему изменила по сценарию с молодым возлюбленным.

СПРАВКА "КП"

«Гардемарины-4» или «1787» - это продолжение трилогии Светланы Дружининой, в которой киноленты «Гардемарины, вперед!» (1988г.), «Виват, Гардемарины!» (1991 г.) и «Гардемарины - 3» (1992 г.).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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