Появилось видео: Как в Севастополе готовятся к съемкам с Михаилом Боярским в ленте «Гардемарины 4»

СЕГОДНЯ 20:35 2019-05-05T20:45:46+03:00

После рабочего дня исполнитель роли Шевалье де Брильи улетит в Москву на крестины своего внука [видео]

Изменить размер текста: A A

В Севастополе полным ходом идет работа над продолжением киноленты «Гардемарины, вперед!».

В крымских сюжетах снимаются известные артисты, такие, как Александр Панкратов-Черный, Анна Семенович и Михаил Боярский.

- Завтра короткий съемочный день, потому что Михаил Боярский улетает в Москву и поэтому нужно все тщательно подготовить, - рассказала известный кинорежиссер Светлана Дружинина.

"Гардемарины 4": Подготовка к съемкам с Михаилом Боярским.Эпизод с Шевалье де Брильи нужно особо тщательно проработать, потому что Михаил Боярский улетает в Москву. Видео: Светлана Дружинина/VK

Артисту нужно быть на крестинах своего внука.

"Гардемарины 4" - это рассказ о события времен русско-турецкой войны. По сценарию императрица Екатерина II дает поручение гардемаринам вытащить из беды своего непутевого внебрачного сына. Гардемарины и их уже взрослые дети, как обычно, выполняют задачу и вдобавок помогают полководцу Суворову победить в боях за город Кинбурн в 1787 году.

У фильма "Гардемаринов 4" весьма масштабная география съемок: Переславль-Залесский, Петергоф, Мальты и Крымский полуостров.

ИСТОЧНИК KP.RU