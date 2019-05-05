Появилось видео: Как в Севастополе готовятся к съемкам с Михаилом Боярским в ленте «Гардемарины 4»
В Севастополе полным ходом идет работа над продолжением киноленты «Гардемарины, вперед!».
В крымских сюжетах снимаются известные артисты, такие, как Александр Панкратов-Черный, Анна Семенович и Михаил Боярский.
- Завтра короткий съемочный день, потому что Михаил Боярский улетает в Москву и поэтому нужно все тщательно подготовить, - рассказала известный кинорежиссер Светлана Дружинина.
"Гардемарины 4": Подготовка к съемкам с Михаилом Боярским.Эпизод с Шевалье де Брильи нужно особо тщательно проработать, потому что Михаил Боярский улетает в Москву. Видео: Светлана Дружинина/VK
Артисту нужно быть на крестинах своего внука.
"Гардемарины 4" - это рассказ о события времен русско-турецкой войны. По сценарию императрица Екатерина II дает поручение гардемаринам вытащить из беды своего непутевого внебрачного сына. Гардемарины и их уже взрослые дети, как обычно, выполняют задачу и вдобавок помогают полководцу Суворову победить в боях за город Кинбурн в 1787 году.
У фильма "Гардемаринов 4" весьма масштабная география съемок: Переславль-Залесский, Петергоф, Мальты и Крымский полуостров.
ИСТОЧНИК KP.RU