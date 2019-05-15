Михаил Боярский о съемках в Крыму: "Меня в интимных сценах дублируют!"

В Севастополе столичная киногруппа работает над продолжением культовой киноленты «Гардемарины, вперед!».

На видео, которое разместила в соцсети кинорежиссер Светлана Дружинина, в центре кадре она сама, справа в костюме и гриме Михаил Боярский. Мужчина же с левой стороны, очень похож на этого 69-летнего знаменитого актера, но явно помоложе его.

- Я стою рядом со своим потрясающим любимым другом и актером и верным товарищем, - обращается к Боярскому Светлана Дружинина, а затем уделяет внимание другому спутнику. - И удивительным нашим декоратором Яшей. Вот вы знаете, что он о-о-очень часто…

"Гардемарины-4": кто дублирует Михаила Боярского на съемках.Светлана Дружинина призналась, что у знаменитого актера есть двойник. Видео: Светлана Дружинина/VK

- Иногда, – перебивает ее Михаил Боярский и продолжает, - он меня в интимных сценах дублируют.

И затем с хохотом завершает: - Так что мне не повезло: чуть не получается, а он, раз фить-фить!

- И мы сразу переходим на Яшу, - задорно смеется кинорежиссер. – Спасибо мои дорогие!

Михаил Боярский играет в «Гардемаринах-4» Сержа Де Брильи, который известен своим неравнодушием к красивым женщинам.

В сюжетах с Боярским часто снимается слабый пол. Фото: Мария Озун/Instagram

Светлана Дружинина, как и обещала, воскресила этот персонаж.

Кроме Боярского на съемках в Севастополе плетут "любовные интриги" Анна Семенович и Александр Панкратов-Черный. Дуэт играет забавную семейную пару: легкомысленная красотка-жена и ревнивый муж-итальянец. Причем героине Анны все удается наставить рога своему пожилому мужу с молоденьким солдатиком.

Появился в соцсети и другой ролик со съемок «Гардемаринов-4».

Михаил Мамаев в роли Никиты Оленева. Фото: Михаил Мамаев/Instagram

Веселым видео порадовал своих поклонников Михаил Мамаев, играющий Никиту Оленева.

- У меня было много интересных и непростых сцен в кино, но такая первая! – сообщает актер в соцсетях. - И еще я впервые в жизни проехал верхом на осле, точнее ослице.

Действительно артисту пришлось несладко: проехать на животном, которое известно своим упрямством оказалось непростым делом.

- Моя хорошая давай быстрее! Давай красавица! Ну, почему так медленно?! - актер старается изо всех сил, чтобы сюжет удался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="272" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/708950" frameborder="0"></iframe> "Гардемарины-4": Михаил Мамаев оседлал ослицу.Никита Оленева - герой актера воспользовался необычным средством передвижения. Видео: Михаил Мамаев/Instagram! другой источник

Съемки проходят в экстремальных условиях: на полуострове несколько дней было очень холодно и вдобавок дул сильный ветер, который поднимал на море довольно приличные волны. Шторм мешал снимать сцены, в которых актеры должны были плавать в лодках.

Лента «Гардемарины-4» (второе название «1787») продолжает трилогию Светланы Дружининой, в которой фильмы «Гардемарины, вперед!» (1988 год), «Виват, Гардемарины!» (1991 год) и «Гардемарины - 3» (1992 год).

В основе сценария нового фильма лежит история уже порядком постаревших гардемаринов и их детей-наследников, которые помогают императрице Екатерине и заодно великому полководцу Александру Суворову.

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