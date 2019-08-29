Подводные съемки в Голубой бухте, конные скачки в Балаклаве: В Крыму идет работа над кинолентой «Гардемарины - 4»
Севастополь вновь стал центром съемок продолжения легендарного кинофильма «Гардемарины, вперед!».
Михаил Боярский, Анна Семенович, Александр Панкратов-Черный и Михаил Мамаев – звездные актеры работали на полуострове в апреле и мае, когда шел весенний этап работы над фильмом.
И вот киногруппа знаменитого режиссера Светланы Дружининой вновь прилетела с материка на Крымский полуостров.
- Севастополь станет основной съемочной локацией. Съемки также будут проходить в Балаклаве, Алупке, Оленевке и других регионах Крымского полуострова, - сообщила «Комсомольской правде»-Крым» Вероника Бусукова, pr-менеджер фильма «Гардемарины-4».
Вот-вот разгорятся киношные страсти-мордасти: жаркие схватки на суше, убойные баталии в море и душераздирающие любовные истории, проходящие «красной» нитью везде и всюду.
Какая приключенческая лента без прекрасных дам и коварных соблазнительниц?!
Нику Здорик гримируют перед выходом на съемочную площадку. Фото: Фильм «Гардемарины-IV»/VK
Одну из женских ролей играет Ника Здорик. Ее героиня Александра - дочь Анастасии Ягужинской (актриса Татьяна Лютаева) и Саши Белова (актер Сергей Жигунов).
Первый день шла работа над подводными сценами. Фото: Фильм «Гардемарины-IV»/VK
- А мы снова снимаем в Крыму! Сегодня были сложнейшие подводные съемки. Но мы справились даже без дублеров, - сообщает в соцсети Ника Здорик и шаловливо добавляет: "Завтра кони".
Вместе с Никой в Черное море «ныряет» и скачет на лошадях Андрей Лаптев.
В кадре - Андрей Лаптев и Ника Здорик. Фото: Фильм «Гардемарины-IV»/VK
Талантливому молодому актеру доверили роль Шурки - сына Алеши Корсака, которого играет Дмитрий Харатьян. Именно этот персонаж, который впервые на экранах появился в легендарной ленте «Гардемарины, вперед!», сделал Харатьяна на многие года звездой и секс-символом. Его мама в фильме Софья Зотова (Ольга Машная).
У Шурки, как и у его отца, жизнь полна приключений. И поэтому особое место на репетициях он отдает всяким боевым и не очень единоборствам, что очень хорошо видно на видео.
- Если первый день съемок актеры прыгали со скалы и ныряли в Голубую бухту, то второй, где в кадре будут кони, пройдет на виноградниках Золотой Балки в Балаклаве, - рассказала «Комсомольской правде-Крым» pr-менеджер кинофильма.
Александр Домогаров приехал в Севастополь для работы над кинолентой. Фото: Фильм «Гардемарины-IV»/VK
На киноплощадке в виноградниках, кроме молодых артистов-дебютантов, появится известный актер Александр Домогаров.
По сценарию в фильме происходят схватки, царит коварство, случаются всяческие вражеские происки, а иногда происходят и трагедии.
Съемочная группа старается все представить в правдоподобном свете, поэтому особое внимание уделяет декорациям.
"Гардемарины - 4": Когда на съемочной площадке весело и задорно .В кино нет мелочей - все должно быть на высшем уровне. Фото: Фильм Гардемарины-IV /VK
Короткий ролик наглядно показывает, насколько кропотливо работают декораторы, делающие все, чтобы даже скелеты в кадре смотрелись симпатично.
Напоминаем, что в основе киноленты«Гардемарины-4» история повзрослевших гардемаринов и их детей. Вся команда помогает императрице Екатерине выйти из весьма непростой и щекотливой ситуации. Гардемаринов судьба делает соратниками великого полководца Суворова, которому они помогают выиграть важное сражение.
СПРАВКА "КП"
«Гардемарины-4» или «1787» - это продолжение трилогии Светланы Дружининой, в которой киноленты «Гардемарины, вперед!» (1988г.), «Виват, Гардемарины!» (1991 г.) и «Гардемарины - 3» (1992 г.).
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