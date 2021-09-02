Крымский двойник Путина из Comedy Club зарабатывает по 20 тысяч рублей в минуту

Дмитрий Грачев в образе Владимира Путина. Фото: Instagrach/Instagram

Талантливый артист из крымского города Керчь - Дмитрий Грачев - уже больше 10 лет пародирует играет со сцены Comedy Club роль президента России Владимира Путина. Насколько хороша жизнь в образе главнокомандующего, юморист рассказал в интервью, которое появилось на канале Youtube.com Макарена (Карен Адамян). «Комсомолка» внимательно изучила часовое видео, и выбрала для читателей самые интересные моменты.

НЕТ СОВМЕСТНОГО ФОТО С ПУТИНЫМ

- На деле я не так уж и сильно похож на Путина, хотя и есть отдельные черты во внешности, - считает артист.

Актер мастерски играет президента страны. Фото: Instagrach/Instagram

43-летний уроженец Крыма берет талантом: актерской игрой, мастерским копированием голоса и интонаций президента. Пародист так преуспел, что теперь ему доверяют озвучивать актеров, которые играют Путина в различных сериалах и кино:

- Лично общаться не довелось, видел только пару раз на игре КВН, куда Путин приходил. А так не пересекались, не встречались. Нет и совместной фотографии, - артист признался, что ни разу не слышал, чтобы политик как-то оценивал его творчество. Люди из ближайшего окружения, только сказали, что Путину нравится игра Грачева, в общем, а не по конкретному номеру.

«ПУТИНА» УЗНАЮТ ЗА ГРАНИЦЕЙ

- В Испании мы пошли с женой на фламенко, рядом сидела семья русских иммигрантов, которая заметила сходство с президентом, - рассказал Грачев.

Пародист вошел в роль и сказал, что он - племянник Путина. Тут же все многочисленное семейство начало знакомиться со родней известного политика.

Раз в Шри-Ланке таможня из-за внешнего сходства с Путиным простила актеры небольшую оплошность в оформлении визы.

Как ни странно, но медицинская маска, которую артист носит как и все, не делает его менее узнаваемым. Ведь именно верхняя часть лица у него «путинская».

Артист дал интервью журналисту. Фото: кадр видео Макарена (Карен Адамян). #Грачев #50вопросов #Макарена ГРАЧЕВ - Путин из Камеди, о реакции президента, дружбе с Зеленским и шутках о власти /50 вопросов/Youtube.com

КУПИЛ КВАРТИРУ У МЭРИ ПОППИНС

В 2018 году юморист стал владельцем квартиры в центре Москвы. Причем на заключении сделки выяснилось, что хозяйка квадратных метров знаменитая актриса Наталья Андрейченко, которую все без исключения знают по роли Мэри Поппинс в фильме-мюзикле.

- Вся суть сводится к тому, что ты выступаешь образе президента минут 10, а потом уезжаешь? - задает вопрос Карен.

- Да, минут 10 и все. Все артисты мне завидуют, - отвечает юморист.

Что касается цены на выступление, то она обычно варьируется от 200 до 300 тысяч рулей за час. Если брать самую нижнюю планку, то получается 20 тысяч рублей за 1 минуту! Но раз случился и джек-пот: 10 тысяч долларов за выход.

- За один день я выступил на пяти мероприятиях. Был свадебный день, типа Красной горки, вот все так и срослось. Все в Москве, причем адреса были где-то очень близко, да и по времени расходились очень удобно, поэтому и смог объехать все пять мероприятий. Но сумма гонорара оказалась чуть ниже, из-за выплаты вознаграждения агентам, - рассказал артист.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Но так было не всегда. Еще в 2010 году Дмитрий работал в пресс-службе Росбанка, зарплата была в районе 50 тысяч рублей, и он даже не мог позволить себе купить в кредит автомобиль. Финансовые дела пошли в гору после того, как уроженец Керчи попал на Comedy Club. Но какое-то время крымчанин совмещал основную работу с выступлениями в образе Путина.

Дмитрий Грачев любит выступать вместе с коллегами в Comedy Club Фото: Instagrach/Instagram

Первый раз на сцену Comedy Club он вышел в 2012 году, но заявление об увольнении в банк принес только в 2015-ом. Так уж совпало, что пошел рост и по службе, и он переживал, какой выбор сделать - артист или руководитель пресс-службы.

- Два неожиданных поворота было в моей жизни: после керченского ПТУ получил диплом «столяра-краснодеревщика третьего разряда», а поступил в МГИМО. Хоть и потратил на это три года, но все-таки поступил! А так бы остался в Керчи, - рассказал артист.

После МГИМО Дмитрий начал играть в КВН, хотя и не собирался этого делать. Стал пародировать президента и пришла популярность.

- Кем я был бы после МГИМО? Ну, каким-то клерком, - и Дмитрий, припомнил, когда впервые сказали, что он похож на президента. - Когда я учился в институте попал на репетицию КВН к своему другу Дмитрию Чебурашкину. Он то и предложил пошутить от лица Путина: - Ты больше всех нас похож на Владимира Владимировича! После нескольких бутылок пива, меня уговорили. Выступая первый раз, очень сильно нервничал, не понимая почему люди смеются. Мне казалось, что я очень плохо пародирую.

КАК НАУЧИЛСЯ БЫТЬ ПУТИНЫМ

Самородок из Керчи, чтобы пародировать президента, не занимался с педагогами по актерскому мастерству. Просто смотрел выступление по телевизору, отмечал нюансы поведения.

- Путин человек с хорошим чувством юмора, эрудированный интеллектуал. Вот и со временем он становится мудрее, взрослее, более степенным, солидным и уверенным в себе, при этом остается скоромным человеком, - высказал свое мнение пародист. - Сдержанность присуща и мне, поэтому по харизме я близок к своему сценическому образу. Нас связывает не только то, что я его пародирую, но и определенные черты характера.

О СЕМЬЕ

- Родился в Керчи, в простой семье - папа умер в 2007 году, было всего 54 года. Он закончил физкультурный институт, работал в области спорта, в профсоюзном комитете. Мама, слава Богу, жива. Преподаватель, ведет хор мальчиков в школе имени Балакирева, - рассказал юморист.

Он признался, что не любит говорить о личном во всеуслышание, вот и свой инстаграм ведет вяло - если писать, то что-то крутое, а не выкладывать семейные фото.

Юморист с супругой Жанной. Фото: Instagrach/Instagram

Но известно, что жену знаменитости зовут Жанна, а сына - Гаспар. Супруги любят путешествовать, больше всего им по душе Франция, вот и ребенку решили дать французское имя:

- Перебрали много вариантов, вышли на Филиппа и Гаспара. Победило более «жесткое» имя.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Пародист считает, что обязан своим успехом Владимиру Путину:

- Помимо благодарности есть уважение, как к человеку и президенту. Когда начинал, то даже не думал, что пародирование президента затянется на такой большой промежуток времени.

Но Грачев не ограничивает себя рамками пародиста. Есть попытка создания cтартапа в области IT-технологий, а именно приложения для кастинга актеров. Есть желание заниматься киноиндустрией, в роли сценариста и продюсера:

Актер верит в Бога, поддерживает благотворительный фонд «Важные люди», где помогают семья с тяжелобольными детьми. Всем своим поклонникам Грачев дает простой совет: не отчаиваться, не унывать и любить. Счастье в простых вещах!

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