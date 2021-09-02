Поваленные светофоры и деревья: последствия непогоды в Симферополе

Сильный ветер повалил дерево на улице Калинина в Симферополе. Фото: Denis.fox15/Instagram

Синоптики объявляли в Крыму штормовое предупреждение на 2-3 сентября, и прогноз с лихвой оправдался: ночью симферопольцы проснулись от гула ветра и грома.

- Меня разбудил шквал ветра, яркие вспышки молнии и грохот дребезжащих окон. «Апокалипсис!» - подумал я и побежал смотреть на улицу через жалюзи. Было страшно открывать окно, но я рискнул, - пишет житель крымской столицы.

Картина за окном действительно была пугающей - на небе сверкали яркие молнии, их видели в разных районах города.

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Кроме того, сильный ветер свалил дерево на улице Калинина и светофор. Из-за ночного порыва ветра в Поселке Аэрофлотский снесло остановку.

В поселке Аэрофлотовский снесло остановку из-за ночного порыва ветра. Фото: "Черный список Симферополь"/"Вконтакте"

По данным синоптиков Крымского гидрометцентра, такая непогода связана с прохождением холодного атмосферного фронта, который принес понижение температуры воздуха, усиление ветра и сильные дожди.

Непогода продолжает бушевать в Симферополе, синоптики прогнозируют усиление ветра. Фото: Denis.fox15/Instagram

- За ночь в симферопольском аэропорту выпало 14 мм осадков, а в крымской столице - 10 мм. Это в пределах нормы, прошел умеренный сильный дождь. Мы еще ждем усиления северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, - рассказала КП-Крым заместитель начальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.

Поваленный светофор на улице Калинина. Фото: Кристина Сирик

Небольшие дожди ожидаются и 3 сентября. Летнего зноя, по словам Вероники Шенгелай, в Крыму уже не будет. В выходные и на следующей неделе дневная температура воздуха будет колебаться от +18 до +23 градусов. По ночам в некоторых районах полуострова возможно понижение температуры воздуха до +8 градусов.

Молнии в Симферополе. Фото: don_tabak/instagram

Силы главного управления МЧС в Крыму переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. По данным пресс-службы ГУ МЧС по РК, местные жители пока не заявляли о проблемах. До конца дня 2 сентября ожидаются сильные ливни с градом, грозами и шквалистым ветром. Не исключено и возникновение ЧС.

Ночью в Симферополе ухудшилась погода. Фото: don_tabak/instagram

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