В Симферополе 2 сентября погода ударит ливнями, грозами и ветрами

На территории Крымского полуострова действует штормовое предупреждение Фото: Архив "КП"

В течение следующих двух суток на Симферополь обрушатся мощные ливни, грозы, град и шквал до 20-25 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Напомним, что на территории Крымского полуострова актуально штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали в четверг холодную погоду, температура воздуха днем опустится до 20-22°.

Сотрудники МЧС напоминают жителям и гостям полуострова о рисках, связанных с непогодой в регионе.

- Высока вероятность возникновения ЧС из-за подтопления территорий, аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, где в Крыму не будет воды 2 августа. Временные ограничения связаны с проведением ремонта на водных сетях.

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