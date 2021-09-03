Плохие пляжи, разбитые дороги и мусор: Что не понравилось автотуристам в Крыму

Побережье от Алушты до Судака традиционно занято автотуристами. Фото: Караванеры.рф

Курортный Крым собирает рекорды. Туристический поток к концу лета составил 7 миллионов отдыхающих, что стало самым большим показателем за постсоветский период. Авиатранспортом с начала года воспользовались 5 миллионов пассажиров, и это тоже рекорд для аэропорта «Симферополь», не говоря про свыше 60 направлений и две с половиной сотни авиарейсов в сутки.

Тем не менее, шесть из десяти туристов прибывают в Крым на автотранспорте. Больше 4 миллионов человек выбирают путь на автомобиле, чтобы иметь возможность путешествовать по полуострову, не зависеть от цен на билеты и не особо волноваться о ковидной благонадежности попутчиков. Около половины из них проводят отдых непосредственно на берегу моря, предпочитая отельным номерам палатку, горелку и кемпинговую мебель.

Насколько автотуристы остались довольны поездкой в Крым и на какой уровень отдыха рассчитывают, КП-Крым говорит с председателем комитета по развитию автомототуризма и караванинга в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства (ОСИГ), руководителем общественной организации «Лига караванеров» Андреем Артюховым.

Ровная площадка с возможностью подъезда еще не автокепминг. Фото: Караванеры.рф

- Перемены в Крыму есть, - уверяет он. - Пришли частники, которые понимают, что такое современный оборудованный автокемпинг. Но это, как говорится, единичные случаи: в Щебетовке и Орджоникидзе под Феодосией, в поселке Мысовое на Азовском побережье, в Любимовке и Учкуевке под Севастополем.

ПИТЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

В остальных случаях «автокемпингом» называется любая площадка, где можно поставить автомобиль и палатку рядом. Хотя для подобного отдыха тоже есть свои стандарты для каждого места размещения, которое называется «питч».

- Это как номер в отеле, - поясняет Артюхов. - Они бывают разного размера, оснащенности, приспособленные к парковке автодома или обычного автомобиля с палаткой. Количество питчей определяет максимальную емкость автокемпинга, исходя из которой рассчитывается потребность в электроточках, санузлах, душевых и общей кухне.

Под каждый автодом отводится один питч. Фото: Караванеры.рф

Сейчас профильный комитет ОСИГ разрабатывает поправки в закон «О туризме» для определения емкости кемпинга, обязательной инфраструктуры и уровня комфорта по аналогии с номерным фондом в отеле. Первоочередно к кемпингу должны быть подъездные пути и линии электропередач, приемник для сточных вод и цистерна с пресной водой, если нет центрального водопровода. Санузлы и душевые тоже относятся к объектам первой необходимости, как и зона открытого огня с противопожарным щитом.

На деле приемники сточной воды для автодомов есть на единичных площадках. Чаще всего стоки тонкой струйкой сочатся под автомобиль, о чем через несколько дней говорит характерный запах. С электричеством и wi-fi тоже беда - розетка может и есть, но она одна, и к ней выстраивается очередь. Интернет может быть номинально, с очень низкой скоростью передачи информации.

Так выглядит кемпинг в Хорватии. Фото:avtokampi.si

- Вне зависимости от того, приехал турист на велосипеде, пришел пешком или прибыл на автодоме, перечень услуг должен быть одинаковый, - подчеркивает Артюхов. - Меняется только площадь питча, но электричество и wi-fi, душ и туалет обязаны быть. И, желательно, кухня с возможностью приготовить пищу и помыть посуду.

ГДЕ ВСТАТЬ

В доковидный период «Лига караванеров» организовывала туры для иностранцев в Крым. Проехать по Крымскому мосту, побывать в Керчи с ее 27-вековой историей, заглянуть в Судак, Феодосию, Ялту и Севастополь ежегодно стремились сотни автотуристов. Благо автодом позволяет провести в автономном режиме несколько суток, но после нужна перезагрузка.

- Итальянцы, словаки, скандинавы готовы приехать в Крым, как только снимут антиковидные ограничения, - отмечает эксперт. - У нас есть заявки, проработанные туры. Маршрут интересный и популярный - Керчь, Солнечная долина, Новый Свет, Судак, Коктебель, Ялта, Севастополь.

Автокемпинги обустраивают на площадках туристических центров с курортной инфраструктурой. Фото:avtokampi.si

Самые большие проблемы автотуристы испытывают на Южном берегу Крыма. До 70-х годов рядом с Массандровским парком был обустроен автокемпинг на 160 мест для гостей из стран соцлагеря. На территории находилась столовая, медицинский пункт, игровой и кинозалы. Тут же действовал прокат палаток и инвентаря, чтобы автотуристы не везли из-за границы снаряжение. Но теперь на месте автокемпинга роскошные виллы и коттеджи, а других оборудованных площадок нет.

- В Ялте осталась только одна площадка при Ripario Hotel, где крутой спуск и подъем, и не все водители могут осилить его за рулем автодома, - отмечает Артюхов. - Приходится приспосабливаться к тому, что есть.

Открытый несколько лет назад «Оленевка VILLAGE» на Тарханкуте автотуристы не оценили. Оборудованных питчей в нем нет, как и площадок под палатку со всей необходимой инфраструктурой. Из недавних примеров караванеры отмечают кемпинг центра туризма «Абрау-Дюрсо» на базе отдыха «Круглое озеро». В сутки стоимость аренды питча на базе составляет 1,4 тысячи рублей, включая трансфер к морю. И это место пользуется популярностью, несмотря на то, что далеко от побережья.

- В Хорватии можно выбрать площадку разной площади, до 200 кв м, чтобы разместить шатер или гриль-зону. Это уровень комфорта. У нас такого пока нет, - сетует руководитель отраслевого объединения. - Кемпинги делаются на территориях, прилегающих к базам отдыха, винодельням, фермам и даже отелям. В чистом поле и на неудобиях кемпинги можно создавать только при участии государства для подключения коммуникаций и строительства подъездных путей. В Хорватии это делается на старой инфраструктуре баз отдыха советского типа, которые с 2010 года перестраивают в автокемпинги.

В ЧИСТОМ ПОЛЕ

Три года назад Минкурортов Крыма подготовило 26 площадок под организацию кемпингов в различных регионах полуострова. На каждую оформлялось инвестиционное соглашение для привлечения бизнеса. Но желающих не нашлось.

- Дело в том, что предложенные в Крыму инвестиционные площадки под кемпинги не представляют интереса для инвестора, поскольку на участках нет ни электричества, ни подъездных путей, - подчеркивает Артюхов. - Сеть кемпингов сейчас развивается частным порядком на участках побережья, которые можно арендовать, и где есть электросеть и подъезд.

Предложенные министерством участки либо ограничены в площади, и вместимость на 15 питчей не предполагает развития бизнеса, либо находятся в чистом поле и требуют больших вложений в прокладку инженерных коммуникаций. Нормальным считается проект, где на 1,5 га территории вложения составляют около 20 миллионов рублей. Тогда через 3-5 лет такой кемпинг окупается.

По информации Минкурортов РК, сейчас на полуострове действуют 15 кемпингов, предназначенных для размещения автотуристов.

- В 2019-2021 годах были открыты автокемпинг «Оленевка VILLAGE» в Черноморском районе. Развивается проект Глэмпинг Extreme Крым и экспериментальный эко-кемпинг Tavrida.camp в Судаке и др, - сообщили КП-Крым в министерстве. - На территории республики сформировано более 15 инвестиционных площадок для размещения кемпингов/кемпстоянок. Кроме того, проекты от крымских предприятий, вошедших в число победителей на грантовую поддержку от Ростуризма, направлены и на создание инфраструктуры, позволяющей комфортно и безопасно отдыхать на природе - это кемпинги, автокемпинги, модульные отели и т.д.

Данные опроса портала rvland.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Насколько автотуристам было комфортно этим летом отдыхать в Крыму «Комсомольская правда - Крым» выяснила с помощью портала rvland.ru. Мы попросили караванеров и просто автолюбителей с палатками оценить комфорт и сервис в крымских кемпингах, а также ответить на вопрос: будут ли они рекомендовать поездку в Крым своим знакомым и друзьям.

Данные опроса портала rvland.ru

В опросе приняли участие почти 2,5 тысячи караванеров и автотуристов из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, Твери, Ростова, Саратова, Краснодара, Воронежа и Республики Татарстан. Самые далекий путь в Крым проделали автопутешественники из Свердловской области.

Данные опроса портала rvland.ru

Большинство (37%) выбрали для отдыха Южный берег Крыма, немногим меньше (28%) отправились на Западное побережье. Восточный Крым заинтересовал 21% автотуристов и еще 14% остановились на берегу Азовского моря.

Среди негативных отзывов лидируют неблагоустроенные пляжи, разбитые дороги, мусор и грязь, что отметили две трети опрошенных. Остальным не хватало туристкой навигации, качественных услуг и доступных цен. Лишь 12% остались довольны отдыхом в Крыму.

Данные опроса портала rvland.ru

Непосредственно в кемпингах автопутешественникам не хватало санитарной зоны, туалетов, душевых и электричества. Почти 17% скучали без развлечений, и только 12% были полностью удовлетворены. Больше половины (59%) сообщили, что не будут рекомендовать отдых в кемпингах своим друзьям и знакомым, оставшиеся 41%, напротив, готовы отрекомендовать автотуристам понравившиеся места.

Данные опроса портала rvland.ru

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Рекорд за постсоветский период: Крым посетили семь миллионов туристов

Большая часть отдыхающих приехала в республику по Крымскому мосту (подробнее)

«Черные списки» гостей и персонала: Чем отличился курортный сезон-2021 в Крыму

Алкотуристы и «колобки» колесили из отеля в отель все лето (подробнее)