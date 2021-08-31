«Черные списки» гостей и персонала: Чем отличился курортный сезон-2021 в Крыму

Активный курортный сезон продлится до середины октября Фото: Михаил ПАТЛИС

Высокий курортный сезон в Крыму уже на закате. Без сомнения, он станет рекордным по количеству прибывших туристов и по доходам в туристической и смежных отраслях. Для отельеров он запомнится выработкой новых подходов к старым граблям: дефициту персонала, завышенным требованиям гостей и низкой культуре общения. Какие уроки преподал сезон-2021 и к чему готовиться на сезон-2022 КП-Крым рассказала руководитель Ассоциации малых отелей Крыма (АСМОК) Наталья Стамбульникова.

ОДИН ЗА ВСЕХ

- Сезон прошел на грани нервного срыва, причем со всех сторон, - отмечает эксперт. - За 19 лет опыта не припомню такого сезона, чтобы управляющий отеля становился на три позиции линейного персонала, потому как замены нет.

В этом году дефицит кадров ощущался как никогда остро. Большинство соискателей приехали отдохнуть на море, а, заодно и поработать. Как следствие, не желание оформляться официально, требование ежедневного расчета и предоставления жилья не только для себя, но и для детей и домашних питомцев. Тогда как рабочий день в летний период длится с рассвета и до полуночи, и времени на отдых крайне мало. Влиться в команду с опытными сотрудниками такие претенденты просто не успевают, да и цели такой нет - отработать неделю-другую, получить расчет и отправляться дальше изучать карту курортных городов Крыма. Таких работников отельеры называют «колобками».

- Наши профильные колледжи присылают студентов на практику, но они не заинтересованы работать, только получить печать на договоре. Боюсь, что в скором времени мы столкнемся с тотальным дефицитом кадров в период сезона, поскольку с Украины к нам доступа на заработки нет, а из России нужно везти самим, - убеждена Стамбульникова.

Итогом этого лета станет рекордное число туристов Фото: Михаил ПАТЛИС

БЛИЖЕ К ПОЛЮСУ

В АСМОК входит 150 объектов. Осенью от них отправятся делегаты в отдаленные регионы РФ с предложениями заключать договоры на прохождение практики студентам колледжей специальностей сферы услуг. По крайней мере, они не смогут в одночасье улизнуть с работы до тех пор, пока им не приобретут билет на обратную дорогу. Данные «колобков», особенно отличившихся проступками на рабочем месте, отельеры вносят в «черный список» в отраслевых группах соцсетей, чтобы предупредить друг друга. Туда же вносятся данные нерадивых гостей, умудрившихся своим претенциозным настроем испортить отдых себе и окружающим.

- Гости не скрывают своего раздражения и пренебрежения к Крыму, поскольку привыкли отдыхать за рубежом и в этом году остались без привычного сервиса. Есть такие, кто в этом сезоне отметились в нескольких отелях схожими претензиями и поведением, что вынуждает отказать в приеме, - подчеркивает глава объединения. - Как никогда в этом году много поклонников «алкотуров», и не понятно, зачем выбирать отель, если нужен отдельный коттедж, чтобы никому не мешать и не скандалить? К сожалению, таких не мало. И к Тагилу, как в популярной шутке, они не относятся.

МОРЕ ЗОВЕТ

В целом средний портрет гостя Крыма меняется ежемесячно. Самые предвзято относящиеся к качеству отдыха приезжали в августе, так и не дождавшись открытия любимых зарубежных курортов. Но были и те, кто отдохнув в июне неделю-другую вернулись догулять отпуск в Крыму. Они стали амбассадорами отдыха на полуострове и по их рекомендации друзья и знакомые выбирают отели для размещения.

- 90% гостей приезжают на автомобилях. В Крыму впервые нуждаются в знакомстве с регионом. Отдыху на пляже посвящают два-три часа в день, остальное - в путешествии. Их совершенно не смущает махнуть из Севастополя на Тарханкут или в Судак, и таким нужно рассказывать, рекомендовать объекты посещения по интересам, - считает Стамбульникова.

Еще одно новшество - бронирование отеля для отдыха после отдыха «дикарями» в палатках на побережье. Такие туристы перед возвращением в цивилизацию хотят 2-3 дня провести в номере с душевой и питанием, чтобы отмыться и привести себя в чувство перед дальней дорогой. Многие откровенно признаются, что таким образом экономят деньги, поскольку цены на проживание в этом году не всем не по карману.

В палатках пару недель и пару дней в отеле - комбинированный отдых по-крымски Фото: Михаил ПАТЛИС

ЧТО ПО ЧЕМ

Цены на отдых резко стартовали в мае, когда высокий сезон фактически начался, и выровнялись ближе к середине сезона, чему поспособствовал холодный июнь с рекордными осадками. Но с введением антиковидных ограничений в соседнем Краснодарском крае многие пошли на конъюнктурный риск и подняли стоимость в 2-3 раза. Есть такие объекты, которые ворвались в сезон с едва завершенной стройкой без благоустройства и такой же стоимости отдыха, как отели с бассейном и кафе на территории. Контейнерный отель за 18 тысяч рублей в сутки, или глэмпинг за 15 тысяч свидетельствуют не о разнообразии отдыха, а о дефиците объектов в непосредственной близости к морю.

- Сейчас стоимость размещения в малых объектах составляет 2,5 тысячи рублей с завтраком и с минимумом услуг, - указывает глава АСМОК. - Есть такие, что будут просить 5-6 тысяч при равноценных условиях, но цыплят будем считать не по осени, а по броням на следующий сезон.

Активный курортный сезон продлится вплоть до середины октября, пока температура морской воды и воздуха позволяет провести световую часть дня на пляже. Но новогоднее бронирование уже в активной фазе, как и лето-2022.

- Уже стоит бронировать отдых на следующее лето, чтобы иметь возможность выбора, получить скидки и бонусы, - уверена Стамбульникова. - Все, кто работает вдолгую, стараются сделать своих гостей возвратными, потому что отдых в гостевом доме - это прямой контакт с хозяином или управляющим. И чем гостеприимнее такой дом, тем больше в него хочется вернуться.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На лугу пасутся ко: Уникальное предприятие по производству кумыса больше полувека существует в крымском предгорье

Напиток входил в программу санаторного лечения и оздоровления (подробнее)

Что посмотреть и где побывать в «бархатный сезон» в Алуште

«Комсомолка» сделала подборку природных и исторических достопримечательностей региона (подробнее)