Что посмотреть и где побывать в «бархатный сезон» в Алуште

Курортный уклад Алушты спокойнее и размереннее, чем в соседней Ялте Фото: Михаил ПАТЛИС

Сентябрь и октябрь в Крыму - это еще два летних месяца. В отличие от центральной России, где уже вовсю правит осенняя погода, «русская Ривьера» еще купается в мягких солнечных лучах и теплых водах Черного моря. И пока оно не остынет, у северного ветра нет шансов властвовать над побережьем.

«Бархатный сезон» считается наиболее подходящим для отдыха и оздоровления в условиях субтропиков Фото: Анна КИРИЕНКО

Большая прибрежная полоса от массива Кара-Даг на востоке до мыса Айя на западе называется Южным берегом Крыма. Климат здесь субтропический, северный средиземноморский, близкий к климату юга Франции и севера Италии. Третью часть этой климатической зоны занимают курорты Большой Алушты — от села Приветное на границе с Судакским регионом, до поселка Партенит у подножия горы Аю-Даг. Эту часть крымского побережья туристы любят за протяженные пляжи из мелкой гальки, чистую, благодаря подходящим к берегу течениям, морскую воду и всегда свежий, правильный, как утверждают метеорологи, бриз. Причиной тому окружающе регион с сухопутной стороны ожерелье гор Кастель, Бабуган, Чатыр-Даг и Демерджи, которые закрывают от прямого попадания северного ветра, и два перевала – Ангарский и Кебитский. Сквозь них, как через приоткрытые форточки, просачиваются на алуштинское побережье освежающие потоки. Поэтому зимой здесь прохладнее, чем в соседней Ялте, но зато летом гораздо свежее. Море в этой части побережья прогревается уже в мае и вплоть до ноября остается приятным для купания.

- Есть ощущение, что «бархатный сезон-2021» будет очень теплым и длинным, поскольку лето немного сдвинулось в этом году, уступив июнь ливням и циклонам, - отмечает генеральный директор отеля Riviera Sunrise Resort & SPA в Алуште Тамара Черных. - Хотя я, конечно, не синоптик. Но в любом случае - «бархатный сезон» в Алуште прекрасен: тепло, море теплое, горы, меньше туристов, существенно ниже цены, чем летом. Если все-таки будет чуть прохладнее вечером, можно погреться и пройти программы в СПА. Также мы готовим адаптированный продукт для семей с детьми дошкольного возраста - питание, программы анимации и детское плавание.

Гости отеля Riviera Sunrise отмечают непривычно теплую погоду осенней Алушты: в октябре днем еще можно загорать и купаться на пляжах Фото: Анна КИРИЕНКО

Гости отеля Riviera Sunrise отмечают непривычно теплую погоду осенней Алушты: в октябре днем еще можно загорать и купаться на пляжах

По ценам Большая Алушта всегда на шаг ниже Ялты, а по укладу — спокойнее и провинциальнее. Многие объекты специализируются на приеме семей с детьми. Здесь много развлечений для ребятни — Алуштинский аквариум, парк «Крым в миниатюре», научно-развлекательных центр о Космосе и космонавтике «Страж империи», несколько дельфинариев и аквапарк в купе с прогулками на катерах и электромобилях помогут разнообразить семейный отдых.

Шесть из десяти туристов едут в Крым на личном автомобиле. Отель Riviera Sunrise обеспечивает своих гостей поземным паркингом Фото: Архив "КП"

Любители истории и археологии найдут в Алуште много интересного. От древних племен тавров в границах округа сохранились остатки оборонительных сооружений, поселения и погребения в виде каменных ящиков – дольменов. Своему появлению как поселение, Алушта обязана Императору Юстиниану I. По его приказу в VI веке была построена крепость Алустон, которая сейчас является городской достопримечательностью. В крепости создан музей под открытым небом со стилизованными фотозонами и благоустроенными дорожками к крепостным башням и стенам, с которых открывается вид на Алушту и побережье. Крепость Алустон была восточной границей маленькой страны Дори – крымской «готии», опоры Византии. Средневековую страницу истории алуштинского региона иллюстрирует крепость Фуна у подножия горы Демерджи. Недалеко от крепости находится памятник современности – «Орех Никулина», с которого герой знаменитой советской кинокомедии «Кавказская пленница» кидался незрелыми плодами. Дерево признано памятником природы, и не только за связь с кинематографом, а за почтенный 600-летний возраст.

В «бархатный сезон» туристы предпочитают отели с подогреваемым бассейном, как в алуштинском Riviera Sunrise Фото: Архив "КП"

Сама гора Демерджи и Долина привидений – наиболее известные топонимы Большой Алушты. Каждый час Демерджи меняет свой оттенок, а над вершиной массива, напоминающего силуэт женской головы, собираются сизые облака, и создается впечатление, что гора дымит. Отсюда ее оба называния – «дымящая» или Фуна, «гора-кузнец» или Демерджи. Легенда гласит о прекрасной девушке Марии, которая погибла от рук Черноборода-кузнеца, не сумевшего заставить красавицу полюбить себя. Чудес на Демерджи много. Здесь можно наблюдать явление «горного призрака». Когда на окружающие горы и ущелье ложится туман, а над Демерджи - ясное и безоблачное небо, при восходе солнца на туманном фоне можно увидеть свою гигантскую тень.

Самым известным туристическим маршрутом на Демерджи является Долина Привидений. Гигантские каменные столбы, колонны, грибы и башни вызывают разные ассоциации в зависимости от времени суток, освещения и влажности воздуха. Чем туманнее и гуще атмосфера, тем величественней кажутся горные стражи, вызывая в памяти сказочные образы одноглазых великанов, кикимор, монахов и странников. Великие скульпторы дождь и ветер изваяли другие замечательные памятники природы - 5-метровые каменные «грибы» в долине реки Сотера на южном склоне Демерджи.

Мягкая южнобережная осень лучше всего подходит для прогулок на природе: фитонциды хвойных растений в сочетании с ионами морских солей гарантируют здоровое сердце и легкие Фото: Архив "КП"

На восточной границе алуштинского региона, в селе Зеленогорье находится ущелье Панагия с Арпатским каньоном. Как малая копия Большого каньона Крыма, Арпат образован каскадом небольших водопадов, вымывших в скальной породе ложбинки и ванночки. Если в Большом каньоне для обретения здоровья и долголетия ныряют в «Ванну молодости», то в Арпатском каньоне — в «Ванну любви».

Ближе к Алуште, в селе Рыбачье находится «Бухта любви». Своим названием она обязана уединенности – пробраться в бухту через скальный хаос можно только в спортивной обуви и при хорошей спортивной сноровке. Сама бухта в виде полукруга представляет собой часть кратера древнего потухшего вулкана. Края бухты защищают от мелких волн, вода – кристально чиста и прозрачна.

Туристы особо отмечают транспортную доступность отеля Riviera Sunrise: путь от аэропорта или железнодорожного вокзала Симферополя на общественном транспорте занимает чуть больше часа Фото: Архив "КП"

Историю любви хранит дача «Голубка» – алуштинское имение отставного генерала Голубова. В октябре 1894 года на этой даче наследник престола цесаревич Николай Александрович, будущий Николай II встретил свою невесту Алису Гессен-Дармштадтскую. Отсюда они поспешили в Ливадийский дворец, чтобы получить благословение на брак от умирающего в Ливадийском дворце Александра III. Ныне в даче «Голубка» размещается Центральная городская библиотека им. Сергеева-Ценского.

На западной границе Большой Алушты, на мысе Плака в поселке Утес, возвышается замок-дворец с родовым гербом над входом и надписью на латыни: «В древности – сила». Сказочный дворец построила княгиня Гагарина в память о своем погибшем муже, как напоминание о красивой и грустной любви. В настоящее время во дворце размещается административный корпус санатория «Утёс».

Один из лучших на крымском побережье СПА-комплексов в отеле Riviera Sunrise избавит от хандры на случай осенней непогоды и снимет мышечное напряжение после прогулки в горы. Фото отеля

Западный край алуштинского региона — поселок Партенит, от древнегреческого «Парфенос» или «дева». По преданию, в древности на горе Аю-Даг существовало святилище Девы — главной богини тавров. Ей приносили дары и просили о покровительстве в делах ратных и торговых. Сейчас на Аю-Даге проходят несколько туристических троп, одна из которых ведет к останкам храма монастыря св. Константина и Елены. Храм в виде однонефной базилики был воздвигнут в XIV веке на фундаменте VIII-IX веков. Поляна у храма носит название Ай-Констант и привлекает внимание биоэнергетов. К слову, на Аю-Даге собираются исследователи паранормальных явлений и таинственных мест на нашей планете.

Яркие краски осеннего крымского леса ложатся контрастом на морскую синеву Фото: Анна КИРИЕНКО

В Алуште начинается туристический маршрут по национальному парку «Крымский».

В середине XIX впервые появились идеи о сохранении леса, и первый заказник был образован в крымском высокогорье рядом с Косьмо-Дамиановским мужским монастырем и целебным источником Савлух-су, чьи воды богаты серебром и микроэлементами. Император Александр III распорядился построить охотничий домик рядом с монастырем, а рядом был создан Императорский заказник охот, с которого и начинается история нацпарка. Уже во времена царствования Николая II к монастырю и заказнику была проложена шоссейная дорога, получившая название «Романовская». Путешествие по ней входит в автобусно-пешеходную экскурсию по нацпарку. Его стартовой точкой является дендрозоопарк, где помимо оленей, в вольерах содержатся косули, муфлоны и дикие кабаны, а также хозяева крымского неба — белоголовые сипы и черные грифы. В дендрозоопарке оборудован уголок дикой природы с редкими растениями, а рядом находится Музей природы и истории нацпарка, где отражены все этапы его создания.

Средняя температура воздуха в Алуште в сентябре составляет 25 сº, морской воды 23 сº.

К октябрю эти показатели снижаются на пару единиц, но до теплых курток и головных уборов еще далеко. «Бархатный сезон» получил свое название из-за бархатных платьев курортниц, которые по вечерам заполняли приморские променады. И кроме крымского виа ничего теплее им не требовалось.

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