Как попасть и что посмотреть в Опукском и Казантипском заповедниках

Опукский и Казантипский заповденики получили федеральный статус и пройти в них можно строго по разрешению Фото: Анна КИРИЕНКО

Опукский природный заповедник находится в 40 километрах в сторону побережья Черного моря от трассы «Таврида» между Феодосией и Керчью. Эта территория совсем недавно получила заповедный статус, объединив урочище «Гора Опук», острова «Скалы-Корабли» и находящуюся между ними акваторию Черного моря. Главный цвет Опукского заповедника — розовый. Здесь растут дикие тюльпаны, гнездятся розовые скворцы и пеликаны, розовым перламутром в летнюю жару окрашивается Кояшское озеро.

Туристический магнит заповедника - соленое Кояшское озеро Фото: Анна КИРИЕНКО

Туристический интерес к заповеднику просыпается в апреле, когда на склонах Опука и у его подножия цветут тюльпан Шренка и Скифский тюльпан. Когда-то их луковицы вывозили в Османскую империю, и уже из дворца султана тюльпаны попали в Европу, но их родина — Крым. Эта история каждую весну приводит на Опук тысячи туристов. В этом мае посмотреть на тюльпаны приехали больше 5 тысяч человек, по 600 посетителей в праздничные и выходные дни.

Опукский заповедник уходит в режим тишины с января по апрель Фото: Анна КИРИЕНКО

- Нагрузка на экосистему колоссальная, - считает старший государственный инспектор Опукского заповедника Александр Подкорытов. - Поэтому было принято решение ограничить количество посетителей до 300 в день. Экскурсии у нас проводятся ежедневно в 10.00 и 14.00.

Добраться на Опук непросто, особенно в распутицу: 12 км дороги идет по открытому грунту посреди степи. Но туристов это не останавливает. Особенно летом. Многие привыкли отдыхать на прибрежной полосе между Кояшским озером и морем, и новые порядки в заповеднике им не нравятся.

- Люди не понимают, что такое заповедник и для чего он создан, - сетует Подкорытов. - Они хотят проехать к морю на машине, поставить палатку, развести огонь в мангале. Ссылаются на то, что 30 лет здесь так отдыхали, а теперь им кто-то диктует условия.

Весной на Опук съезжаются тысячи туристов, посмотреть на цветение диких тюльпанов Фото: Анна КИРИЕНКО

В ноябре 2019 года правительство РФ создало единую дирекцию по управлению федеральными объектами природно-заповедного фонда - ФГБУ «Заповедный Крым». В него вошли шесть объектов: четыре заповедника - Ялтинский горно-лесной, Опукский, Казантипский, Лебяжьи острова и два заказника - Каркинитский и Малое филлофорное поле. Первые три объекта всегда были популярными у туристов, и федеральный статус позволил брать за их посещение плату. Многим это непривычно и даже дико: платить за то, что было доступным многие годы. Но здесь нужно понимать и принимать исключительность заповедных территорий, их важность в экологическом балансе. Те же розовые скворцы, не будь у них охранной зоны, давно пострадали бы от владельцев фруктовых садов — в период гнездования они уничтожают всю черешню и вишню в округе. Зато, когда выводят птенцов, собирают саранчу и других вредных насекомых. В июле-августе от желающих провести фотосессию на фоне белых кристаллов соли в фуксии Кояшского озера на проселочных дорогах настоящие пробки.

- На самом деле разрешение на посещение получить не так уж трудно, - поясняет специалист по связям с общественностью ФГБУ «Заповедный Крым» Регина Юнусова. - Нужно зайти на сайт ФГБУ «Заповедный Крым» , ознакомиться с правилами посещения заповедной территории и выбрать нужный тариф. Их у нас три — два бесплатных для льготных категорий и жителей Крыма, и один стоимостью в 150 рублей. Оплата проходит онлайн, на объектах наличных средств не принимают.

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Мыс Казантип находится рядом с городом Щелкино Фото: Анна КИРИЕНКО

После заполнения формы заявки на указанный адрес электронной почты придет разрешение, которое нужно предъявить на входе инспекторам. Для этого его достаточно скачать на телефон и не ошибиться в выборе: за экскурсионное обслуживание нужно доплатить, как и за услуги на маршрутах, будь-то площадка для установки палаток, как на плато Ай-Петри, или глэмпинг на заповедном мысе Казантип, выходящем в глубь Азовского моря.

- В Казантипском природном заповеднике разработаны два туристических маршрута — один пешком по всей окружности мыса, который можно пройти за 4 часа, и второй велосипедный, но он пока не действует, - рассказывает методист Казантипского заповедника Кристина Юхименко. - Наша заповедная территория не предусматривает мест под палатки и официальных пляжей, поскольку это хозяйственная деятельность.

С одной его стороны может быть шторм, с другой - штиль Фото: Анна КИРИЕНКО

Тем не менее в центре мыса - его впадине - нарезано около 400 земельных участков и качают нефть. Промышленная добыча идет еще со времен украинской юрисдикции над Крымом. На солярку и бензин добытая нефть не годится, но смазочные материалы из нее получаются наивысшего качества.

Оказывается, на мысе Казантип, который также уходит от трассы «Таврида» на 30 км, но уже в сторону Азовского моря, когда-то бил пресный источник воды. Это давало надежду на урожай в одном из самых засушливых регионов Крыма — Керченский полуостров, на котором находятся Опук и Казантип, получают не более 300 мм осадков в год.

Останки античного поселения – городища Гераклий. Тщательные раскопки здесь не проводили, из всего города исследована только одна усадьба Фото: Анна КИРИЕНКО

Сельское хозяйство здесь вести трудно, поэтому античные греки обустроили на Опуке порт, а на Казантипе - рыбопромысел. Осетр, севрюгу, белугу, а сейчас сарган, ставриду и шпрот добывают рыбаки. К берегам Казантипа они не подходят, причалы обустроены в двух бухтах по обе стороны мыса — Русской с западной стороны, и Татарской с восточной. Мыс разделяет их большим «грибом на ножке», и если с одной его стороны штормит, то с другой – полный штиль.

Валентина и Марина еще с молодости на Казантипе. Оформить разрешение онлайн их ничуть не смущает Фото: Анна КИРИЕНКО

- Знаете, мы здесь выросли, - делятся своими впечатлениями на пути встречные Валентина и Марина. - Когда-то эти места знали единицы, поскольку рядом несостоявшийся город крымских атомщиков Щелкино, и проезд сюда был по пропускам. Теперь времена другие. Нужно сохранять такие девственные уголки природы от коммерции и людских толп. Мы за 10 минут оформили разрешение на посещение бесплатно, как пенсионерки, и с удовольствием гуляем, наслаждаемся видами.

Экскурсии на Казантипе проводят по вторникам, четвергам и субботам в 11.00. Для организованных групп инструктора предоставляют отдельно. Главное не забывать, что в заповедных местах не продают питьевую воду, репелленты и средства от загара. Все это должно быть с собой. Как и разрешение на посещение.

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